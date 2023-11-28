Свердловская железная дорога получила четыре состава новых «Ласточек»
«Уральские локомотивы» получили сертификат, подтверждающий соответствие электропоезда «Ласточка» серии ЭС104 требованиям норм Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС). Получение сертификата дает предприятию возможность приступить к выпуску электропоездов новой серии.
27 ноября завод направил заказчику четыре электропоезда — первую партию из 12 машин, запланированных к поставке в 2023 году. Они будут эксплуатироваться на маршрутах Свердловской железной дороги для проведения подконтрольной эксплуатации специалистами предприятия. В рамках заключенного контракта «Уральские локомотивы» передадут РЖД 22 «Ласточки» с отечественным тяговым оборудованием.
«Получение сертификата соответствия на новую модель электропоезда «Ласточка" — это итог огромной работы, проделанной нашим коллективом и всеми предприятиями-партнерами, поставщиками. «Уральские локомотивы» вновь подтвердили свой статус лидера российского железнодорожного машиностроения, центра самых передовых технологий и компетенций в отрасли. Сейчас мы будем работать над серийным выпуском новых российских поездов для железных дорог страны, для пассажиров, которые привыкли к скорости, комфорту и надежности уральских «Ласточек»», — отметил генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи.
Пятивагонная «Ласточка» серии ЭС104 предназначена для железнодорожных магистралей, электрифицированных постоянным током, и разработана с учетом всех требований в области эргономики пространства и безопасности пассажирских перевозок. Ключевым преимуществом электропоезда является российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 км/ч и эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть. В пятивагонной комплектации поезда 401 посадочное место, просторные багажные стеллажи. Сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В вагонах предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан. Новые санитарные модули оснащены пеленальными столиками.
Поезд ЭС104 — базовая платформа для линейки скоростных электропоездов нового поколения. В настоящее время инженеры предприятия разрабатывают несколько модификаций. Прежде всего, это двухсистемный электропоезд серии ЭС105, предназначенный для участков железных дорог, электрифицированных как постоянным, так и переменным током. Также планируется к выпуску гибридный электропоезд с автономной тяговой батареей ЭС105А, модификация для участков с высоким пассажиропотоком — электропоезд с уровнем ускорения не ниже 1 м/с2 и широкими входными группами ЭС106 и двухэтажный электропоезд ЭС106Д.
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28.11.2313:21:48