Свердловская железная дорога получила четыре состава новых «Ласточек»

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«Уральские локомотивы» получили сертификат, подтверждающий соответствие электропоезда «Ласточка» серии ЭС104 требованиям норм Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС). Получение сертификата дает предприятию возможность приступить к выпуску электропоездов новой серии.

27 ноября завод направил заказчику четыре электропоезда — первую партию из 12 машин, запланированных к поставке в 2023 году. Они будут эксплуатироваться на маршрутах Свердловской железной дороги для проведения подконтрольной эксплуатации специалистами предприятия. В рамках заключенного контракта «Уральские локомотивы» передадут РЖД 22 «Ласточки» с отечественным тяговым оборудованием.

«Получение сертификата соответствия на новую модель электропоезда «Ласточка" — это итог огромной работы, проделанной нашим коллективом и всеми предприятиями-партнерами, поставщиками. «Уральские локомотивы» вновь подтвердили свой статус лидера российского железнодорожного машиностроения, центра самых передовых технологий и компетенций в отрасли. Сейчас мы будем работать над серийным выпуском новых российских поездов для железных дорог страны, для пассажиров, которые привыкли к скорости, комфорту и надежности уральских «Ласточек»», — отметил генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи.

Пятивагонная «Ласточка» серии ЭС104 предназначена для железнодорожных магистралей, электрифицированных постоянным током, и разработана с учетом всех требований в области эргономики пространства и безопасности пассажирских перевозок. Ключевым преимуществом электропоезда является российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 км/ч и эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть. В пятивагонной комплектации поезда 401 посадочное место, просторные багажные стеллажи. Сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В вагонах предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан. Новые санитарные модули оснащены пеленальными столиками.

Поезд ЭС104 — базовая платформа для линейки скоростных электропоездов нового поколения. В настоящее время инженеры предприятия разрабатывают несколько модификаций. Прежде всего, это двухсистемный электропоезд серии ЭС105, предназначенный для участков железных дорог, электрифицированных как постоянным, так и переменным током. Также планируется к выпуску гибридный электропоезд с автономной тяговой батареей ЭС105А, модификация для участков с высоким пассажиропотоком — электропоезд с уровнем ускорения не ниже 1 м/с2 и широкими входными группами ЭС106 и двухэтажный электропоезд ЭС106Д.

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