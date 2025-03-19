«Уральские локомотивы» наращивают выпуск электропоезда «Финист»

Компания «Уральские локомотивы» продолжает реализацию программы по серийному выпуску электропоезда «Финист», который является импортозамещенной версией «Ласточки». В период 2023-2024 годов было собрано и введено в эксплуатацию около 40 пятивагонных электропоездов ЭС104, работающих на постоянном токе. Кроме того, завершена сертификация восьмивагонной модификации ЭС104, которая готовится к производству. Также завершена сборка и начаты испытания двухсистемной версии поезда, обозначенной как ЭС105. Важным событием в рамках внедрения нового подвижного состава стал запуск «Финиста» на маршруте Екатеринбург — Тюмень — Омск, состоявшийся 15 декабря 2024 года.

© Кирилл Широков/https://railtrain.pro/yes104

Электропоезда ЭС104 и ЭС105 разработаны для использования как на пригородных, так и на междугородних маршрутах, с максимальной скоростью до 160 км/ч. Эти модели особенно актуальны для Урала и Сибири, где расстояния между городами значительно больше, чем в западной части России.

ЭС105 © Кирилл Широков/https://railtrain.pro/yes104

Например, на направлениях Екатеринбург — Тюмень — Омск и Омск — Новосибирск наблюдается высокий пассажиропоток, что создает устойчивый спрос на увеличение скорости передвижения. Вероятно, именно восьмивагонная версия электропоезда вскоре будет задействована на этих маршрутах. В пятивагонной версии поезда предусмотрено 400 мест для пассажиров, а в восьмивагонной — 652 места.

© tehnoomsk.ru

© tehnoomsk.ru

В конце 2024 года новые пятивагонные электропоезда ЭС104 «Финист» уже эксплуатировались в Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской областях, Республике Башкортостан и Пермском крае. После успешного завершения сертификации в ноябре 2024 года начато производство восьмивагонной версии «Финиста». По данным, первая серия этой модификации составит 60 поездов.

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