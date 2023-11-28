Серийное производство БПЛА «Ветер» двойного назначения запустили в Петербурге

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В Петербурге появилось серийное производство беспилотных летательных аппаратов. Его назвали «Ветер». Производство разработало и запустило АО «Котлин-Новатор».

— Сейчас этот аппарат выходит на серийное производство. Дальше мы будем его оптимизировать и модернизировать. В следующем году планируем производить порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов выпуска будет зависеть от заказа и расширения производства, — сказал начальник лаборатории беспилотных летательных аппаратов компании Владислав Удальцов.

«Ветер» — это собственная разработка компании. Она появилась в качестве альтернативы китайским беспилотникам. «Ветер» не только выйдет на рынок гражданской продукции, но и будет создавать отличную технику для фото и видеосъемки с большой высоты.

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