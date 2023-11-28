В Алтайском крае на Павловском ДОКе запустили линию ламинированной плиты МДФ

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На Павловском ДОКе, входящем в холдинг «Алтайлес», произвели технический запуск линии по производству ламинированной плиты МДФ, нового для Алтайского края продукта. Линия позволит выпускать более 130 тыс. м³ ламинированной плиты в год. Объем инвестиций в проект составил 440 млн рублей. Новое производство ориентировано на мебельную индустрию. Основные рынки сбыта: Россия и Казахстан.

Оборудование было приобретено в Китае, где расположено производство немецкой компании Wemhoner. Скорость линии составляет 180 тактов в минуту, что является одним из самых высоких показателей для аналогичного оборудования. Монтаж занял пять месяцев, в течение двух недель продукция будет производиться в плановом режиме. Шефмонтаж произвели специалисты из Китая.

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