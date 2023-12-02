Новый семенной комплекс открылся в Татарстане

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28 ноября комплекс по хранению и переработке семян «Август-Тюлячи» открылся возле посёлка Узяк Тюлячинского района Республики Татарстан.

На предприятии мощностью 10 тонн в час будут производиться семена озимой и яровой пшеницы, гороха и других культур. В среднем в организации планируют получать 25 тыс. тонн семян в год. Завод оснащён высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого будут проводиться многоступенчатая очистка и калибровка зерна, его обработка средствами защиты растений.

Проект реализован группой компаний «Август» на базе агрофирмы «Август-Тюлячи» близ села Узяк. В 2021 здесь был построен автоматизированный зерносушильный комплекс производительностью 50 тонн в час, позволяющий осуществлять товарную очистку и сушку зерна. На втором этапе проекта, стартовавшем в 2022 году, была создана инфраструктура семеноводческого направления: возведен производственный корпус, четыре склада напольного хранения площадью 2 тыс. кв. метров каждый, здание лаборатории с весовой, проложены подъездные пути.

Особенностью нового производства является высокая степень автоматизации процессов; гибкость маршрутов, по которым может проходит продукция; бережная транспортировка зерна, исключающая его травмирование в процессе перемещения; эффективная система аспирации и другие технологические особенности, обеспечивающие на выходе качественный семенной материал, соответствующий мировым стандартам.

Мощности комплекса позволят производить в среднем 25 тысяч тонн семян в год, что позволит обеспечить качественными семенами не только саму компанию «Август-Агро», но и других сельхозпроизводителей республики.

https://agro.ta...yumyuw564389694

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