«Мираторг» открыл в Белгородской области крупный оптово-распределительный центр

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Оптово-распределительный центр (ОРЦ) для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции открылся в Корочанском районе Белгородской области.

Площадь центра составляет 12 тыс. м2.

Пропускная способность достигает 120 паллет в час, или 1 400 тонн в сутки. Продукция хранится при температуре минус 21 градус.

Инвестиции в проект составили 3,8 млрд рублей.

© belpressa.ru

Созданы 150 рабочих мест в сельскохозяйственном секторе региона. Ожидается, что после выхода предприятия на полную мощность налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят порядка 160 млн рублей в год.

Новый ОРЦ рассчитан на два основных процесса: приемку, отгрузку замороженной мясной продукции и стеллажное хранение. В планах ввести в первом квартале 2024 года в эксплуатацию зону шоковой заморозки с температурным режимом минус 30 градусов. Построен ОРЦ за счет инвестиций агрохолдинга «Мираторг». Соглашение о строительстве компания и правительство Белгородской области подписали на Петербургском экономическом форуме в июне 2022 года.

Реализация проекта позволит оптимизировать логистическую цепочку поставок продукции, в том числе для экспортных отгрузок.

«Будут грузиться контейнеры, которые дальше будут идти в 45 стран. <…> Зачастую нам приходилось отгружать в Москву, Санкт-Петербург, Брянск, там замораживать до конца, загружать контейнеры и отгружать. Теперь это будет все происходить в Белгороде», — добавил президерт АПХ «Мираторг» Виктор Линник, отметив, что склад объёмом 30 тыс. паллет — самый крупный у «Мираторга» и один из крупнейших в России.

— Он позволит нам аккумулировать необходимый объём продукции для поставок в Китай. Вы знаете, что мы 13 лет пытались получить аттестацию Китая. Надеюсь, до конца года это произойдёт и отсюда поставки будут происходить напрямую в КНР. Это дополнительная прибыль, рабочие места и налоги для Белгородской области", — подчеркнул Линник.

© belpressa.ru

© belpressa.ru

© belpressa.ru

© belpressa.ru

© belpressa.ru

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