В Нижнем Тагиле запустили новый цех по пошиву горнолыжной и мотоциклетной экипировки

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Уральский производитель экипировки для активного отдыха — компания Dragonfly — запустила в Нижнем Тагиле новое швейное производство. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Работу на новом производстве начали со штанов-дождевиков из серии EVO. С 2017 года это одно из самых востребованных изделий, которое шьют из российской мембранной ткани «Адвентум». На каждое изделие у швеи уходит порядка трех часов. Кроме швейного на тагильской площадке установили и проклеечное оборудование — оно защитит швы и молнии от ветра и воды.

«Dragonfly — предприятие полного цикла. От идеи и дизайна до продажи — мы все делаем сами. Компания растет, постоянно расширяя ассортимент поставляемой продукции. В ближайшие полгода мы планируем запустить цех в Нижнем Тагиле в полную силу, на производстве будет трудиться более 50 специалистов. Здесь будут отшивать летнюю и зимнюю экипировку, которую в дальнейшем будут носить по всей России», — рассказал генеральный директор Dragonfly Виктор Уткин.

По его словам, в этом сезоне компания сделала ставку на горнолыжное и сноубордическое направления. Были представлены две новинки: костюм Balance, в разработке которого принимал участие известный сноубордист Антон Мамаев, и костюм Uktus, созданный к 300-летию Екатеринбурга.

Первых швей для нижнетагильского цеха компания уже приняла на работу. Dragonfly также будет сотрудничать с местным колледжем, где обучают будущих сотрудников: компания планирует брать студентов на практику с дальнейшим трудоустройством.

«В советские времена в Нижнем Тагиле существенно развивалась легкая промышленность. Тагильский трикотаж был известен по всей стране. Затем был спад, но теперь у нас появилась компания Dragonfly, которая возрождает это направление. Для города это рабочие места и дополнительные налоги», — отметил заместитель главы Нижнего Тагила Алексей Бурдилов.

С 2022 года компания реализует инвестиционный проект по расширению швейного производства. В его рамках уже создан центральный заготовительно-раскроечный участок в Екатеринбурге. В планах — запуск еще нескольких высокопроизводительных швейных фабрик на территории области. Общий объем инвестиций составит более 200 миллионов рублей. Проект находится на сопровождении у Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области. Совместно разработан план по привлечению сотрудников, а также выбран оптимальный льготный кредит.

Всего компания Dragonfly производит 250 наименований одежды и экипировки для активного спорта и отдыха. В ассортименте горнолыжные комбинезоны и костюмы, дождевики, мотоциклетные куртки, термобелье, квадроэкипировка. Ежегодно производится 250 тысяч изделий, которые поставляются более чем в 70 городов России, а также в страны СНГ. Дизайном изделий занимается студия под руководством Данила Кузвесова, который ранее разрабатывал одежду для бренда Ferrari.

© dragon-fly.su

https://dragon-fly.su/

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