Новый зерносушильный комплект STUURMAN запущен в серийное производство

Барнаульский завод «Механика» (Алтайский край) выпустил в серийное производство инновационный проект — готовое решение для быстрой организации отдельно стоящего участка сушки — зерносушильный комплект STUURMAN на базе зерносушилки STUURMAN SN121201.

В ноябре зерносушильный комплект в полной сборке (с бункерами, нориями и комплектом зернопроводов) был впервые представлен на международной выставке «ЮГАГРО 2023».

Данное готовое решение позволяет хозяйствам за 10 дней запускать зерносушилку без привязки к мехтоку.

«Механика» — это современное развивающееся предприятие. Свою продукцию завод поставляет в 50 регионов России и в Республику Казахстан. Продукция предприятия входит в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Вся информация о производителе и готовом решении на сайте https://stuurman.su

Зерносушильный комплект STUURMAN

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.