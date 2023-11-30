Россия и Узбекистан открыли логистический центр для экспорта и импорта продовольствия

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Россия продолжает обустраивать пути экспорта своего растущего производства на восток и юг Азии.

28 ноября в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области Узбекистана введена в эксплуатацию первая очередь крупного узбекско-российского агрологистического центра. Центр станет частью проекта «Агроэкспресс» — сервиса по доставке грузов АПК.

Площадь нового комплекса — 40 га. Он будет предоставлять услуги по сортировке, переработке, хранению, санитарному и таможенному оформлению, подготовке к транспортировке и логистике плодоовощной продукции.

Стоимость проекта оценивается в 673 млн руб. Объём инвестиций со стороны ВЭБа составил 542 млн руб.

После введения в эксплуатацию всех мощностей комплекса комплекс сможет обрабатывать около 260 тыс. тонн сельхозпродукции в год.

«Джизакская область расположена практически в географическом центре Узбекистана, сам город является крупным транспортным узлом», — подчеркнул научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев. По его словам, «Агроэкспресс» и складской комплекс в Джизакской области — элементы новой стратегии по созданию экспортно-импортной инфраструктуры, вынесенной за пределы России. Это стратегия распределённого экспорта, но она же работает и для поставок в Россию, указывает эксперт.

«Речь может идти как о континентальных хабах с развитой магистральной инфраструктурой, как Джизак, так и о промзонах в портах на внешних акваториях в Персидском заливе или Средиземном море, таковой является промышленная зона России в Суэцком канале», — отметил он.

«Использование мощностей оптово-распределительного центра (ОРЦ) Джизак позволит не только осуществлять правильную приёмку продуктов питания при доставке, но и накапливать запасы продовольственной продукции вблизи станции курсирования агропоездов, что существенно повлияет на скорость предоставляемого логистического сервиса, — комментирует Галина Эрендженова, руководитель проекта по развитию экспортной логистики Российского экспортного центра. — Создание фитосанитарных и таможенных постов на данном логистическом комплексе позволит стимулировать рост объёмов производства местного АПК и нарастить объёмы поставок по железной дороге».

Наиболее перспективные для экспорта номенклатуры российских товаров, которые будут проходить через Джизак, — это агропродукция высокого передела: мясомолочная, масложировая продукция, кондитерские изделия, картофель. Из Узбекистана грузопоток балансируется свежей плодоовощной продукцией в зависимости от сезонного предложения.

Минпромторг анонсировал, что в 2024 году будет разработана программа поддержки аналогичных хабов.

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