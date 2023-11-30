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Воркута — самый восточный город Европы и третий по числу жителей в республике Коми. Город появился и стал развиваться исключительно благодаря добыче угля — в советское время Воркута была местом ссылки для множества заключённых, сейчас же люди переезжают сюда по работе на угольных производствах.

Всей добычей угля в регионе занимается компания «Воркутауголь», от её же доходов зависит практически весь бюджет города. В активах предприятия находятся четыре подземные шахты, открытый разрез, две обогатительных фабрики и вспомогательные предприятия. Шахтёры компании добывают уголь из месторождений Печорского басейна, чьи запасы угля составляют примерно 344,5 миллиардов тонн. Это 9% от всех запасов России.

1. Воркута — город всего в 140 километрах от Северного ледовитого океана и более чем в 1800 километрах от Москвы. Первый посёлок на месте нынешнего города появился в 1932 году. Жили в нём заключённые, которых отправили на разработку месторождения угля. Первую шахту, «Капитальную», заложили в 1937 году. Сейчас всей добычей угля в городе занимается АО «Воркутауголь» — крупнейшее горнодобывающее предприятие Российской Федерации. Угольная отрасль является градообразующей в Воркуте.

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2. Шахта «Воргашорская» — самое крупное угледобывающее предприятие в Европейской части России. Шахту ввели в эксплуатацию в 1975 году, она вырабатывает Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна, в основном, закрытым способом.

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3. Горные выработки добычи на шахте «Воргашорская» протянулись на более чем 127 километров.

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4. После инструктажа по технике безопасности шахтёры надевают тёплую одежду, перетягиваются ремнём, на который вешают килограммовый аккумулятор от фонаря, а сам фонарь крепят на каску.

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5. Перед спуском в шахту шахтёры забирают приборы из ламповой, специального помещения, где хранятся все осветительные приборы. Всё оборудование выдаётся под роспись.

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6. На «Воргашорской» добывают уголь на глубине 176 метров. Все необходимые грузы доставляются в шахту по специальным шахтным подъёмникам — аналогам грузовых лифтов, но с более простой и надёжной конструкцией.

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7. Шахтёры «Воргашорской» заходят в клеть, она также выполняет функцию лифта для людей и грузов. Современные шахтные клети могут перевозить грузы весом до 15 тонн со скоростью не более чем 12 метров в секунду. Клети бывают двухэтажные для перевозки и людей, и грузов.

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8. Электровоз тянет по рельсам вагонетки с рудой, оборудованием и самими шахтёрами. Работа на шахте ведётся все 24 часа. Одновременно работают три добывающих смены и одна ремонтная.

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9. Так выглядит вагонетка изнутри. По правилам в грузовой состав может быть включена только одна пассажирская вагонетка, ехать она должна не быстрее 20 км/ч.

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10. Промышленная добыча ведётся проходческим комбайном. Он, как рубанок, проходит по фронту лавы, отбивая уголь, который тут же выгружается на конвейер. Вагонетки уже давно не используются.

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11. Комбайн разрабатывает породу крутящимся роторным механизмом. За час он способен разработать 300 метров лавы.

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12. Шахта «Воргашорская» считается самой продуктивной шахтой в Европе. Она даёт девять тонн угля в минуту.

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13. Добыча угля ведётся в лавах — подземных протяжённых горных выработках. В «Воргашорской» есть лавы с рекордной мощностью — 2,5 и 2,8 метра, но существуют и участки высотой всего 90 сантиметров — там уже приходится идти в приседе.

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14. Рабочий управляет конвейерной лентой. В каждую лаву проведён конвейер, по которому доставляется порода от комбайна.

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15. Существуют комбайны и с дисковыми наконечниками. Как только он снимает слой лавы, комбайн сдвигают вперед, а за ним двигают и удерживающую свод систему крепей — толщенных скоб-каркасов.

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16. Шахтские домкраты представляют собой большие механизмы способные приподнимать вагоны и прочую тяжёлую технику.

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17. Монорельс — ещё один вид транспорта в шахте. На нём удобнее доставлять вспомогательные грузы весом не более двух тонн и передвигаться по искривлённым участкам.

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18. Шахтёры час едут под землёй к рабочему месту: сначала на лифте, потом в вагонетке и на монорельсе. Везде скорость небольшая, не более 20 км/ч, из освещения — только собственные фонари. К шестичасовой смене добавляется ещё около двух часов на путь туда и обратно в зависимости от глубины участка.

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19. Оператор шахтной клети управляет механизмом удалённо, принимая команды от рабочих и диспетчера.

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20. Шахта «Воркутинская» — старейшая из до сих пор действующих производств в Воркуте. Она открылась в 1942 году и с первых дней работала на фронт. Уголь именно с этой шахты отправлялся в блокадный Ленинград зимой того же года.

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21. Производственная мощность шахты выдаёт около 1,8 миллионов тонн угля в год, при этом запасы сырья насчитывают порядка 40 миллионов тонн.

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22. До сих пор на шахтах действует советская традиция — когда рабочие выполняют план за день, на вершине зажигается красная звезда.

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23. Ламповщицы не только снабжают шахтёров инвентарём, они ведут учёт и контроль спуска и выезда и фиксируют всех опоздавших и задержавшихся на смене в отчётности. Вся информация передаётся диспетчеру шахты. Работницы зачастую запоминают людей не по именам, а по их номерам.

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24. Шахта «Комсомольская» считается самой глубокой в России. Рабочие разрабатывают породу на глубине 1103 метра. В момент основания в 1944 году считалась предприятием «нового поколения» — шахту вскрывали вертикальными стволами.

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25. Башённый копёр шахты высотой 100 метров. В нём размещена вся инфраструктура, необходимая для подъёма людей и грузов в шахту и из неё.

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26. Шахтной клетью управляет оператор с отдельного пульта. На «Комсомольской» шахтёры работают на глубине почти в километр.

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27. Вокруг Воркуты добывают уголь и на поверхности. Угольный разрез «Юньягинский» — единственный за Полярным кругом, где добыча ведётся открытым способом.

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28. Идея добывать уголь на поверхности возникла ещё в 1990-е годы. Территория Юньягинского месторождения казалась лучшим местом в районе Воркуты, так как многие угольные пласты были либо неглубоко под землёй, либо вовсе выходили на поверхность. Месторождение представляет собой чашу, максимальная глубина, на которой находятся пласты, — 300 метров, минимальная — 5 метров.

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29. Уголь отгружается в вагоны, после чего отправляется на обогатительную фабрику. Большая часть добытой породы — пустая и содержит очень мало концентрированного вещества. Прежде чем уголь отправить потребителю, его обогащают на специальных фабриках.

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30. Породу с шахт свозят на центральную обогатительную фабрику «Печорская». На ней уголь обрабатывается до концентрированного вещества, за год фабрика производит не менее млн 4 тонн концентрата.

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31. Вагоноопрокидываетель — стартовая линия, именно от сюда весь добытый уголь начинает свое движение по производственной цепочке фабрики обогащения.

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32. Механизмы для флотации руды. Добываемые руды угля чаще всего бедные, и большую их часть составляет пустая порода. Её обрабатывают специальными растворами, при этом частицы одних минералов, обогащённых, смачиваются и тонут, а другие — уносятся водой, что позволяет избавиться от пустой породы.

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33.

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34. Концентрированный уголь сушится на фильтрах. Здесь из концентрата буквально выжимается излишняя влага большими гидравлическими домкратами.

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35. Уголь из Воркуты зарекомендовал себя как экологически чистое топливо, не содержащее тяжёлых металлов и вредных веществ.

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36. Обогатительная фабрика «Печорская» — первое крупное производство такого профиля, которое начало работать в условиях Крайнего Севера.

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37. Обогащённая руда отгружается в вагоны, практически весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.

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38. Управленческое здания «Вокрутауголь» находится на улице Ленина, центральной для города. В нём находится не только местное руководство компании, но и диспетчеры, которые удалённо контролируют работу всех предприятий, в том числе следят за состоянием атмосферы в руднике (состав воздуха в шахте).

© img.geliophoto.com

39. На верхних этажах здания находится музей шахтёрской славы Воркуты. По кругу — портреты всех генеральных директоров, руководителей комбината и заслуженных работников компании.

© img.geliophoto.com

40. Через здание музея проходит 67 параллель северной широты. Цифра стала символической для всей Воркуты, напоминающей о положении за Северным полярным кругом.

© img.geliophoto.com

41. В управлении находятся диспетчеры шахты. Они следят за процессами добычи в разных шахтах, координируют деятельность рабочих согласно поставленным планам и стараются оперативно устранить аварии с минимальными рискам для рабочих. Диспетчер на поверхности видит местонахождение под землёй каждого шахтёра по радиодатчику в фонаре.

© img.geliophoto.com

42. Граффити художника Сергея Волгина на здании шахты «Воркутинская». Художник в личном блоге писал, что хотел этими рисунками подбодрить рабочих.

© img.geliophoto.com

43. Добыча угля в Воркуте ведётся уже около ста лет. В 1932 году построены первые две шахты в районе города, из которых стали первыми вести добычу коксующегося угля.

© img.geliophoto.com

44. У шахтёров существует примета, что рабочую каску менять не надо — она считается личной и как будто оберегающей от аварий и несчастных случаев. Хотя каждые три года по регламенту её требуют заменить, но многие сопротивляются.

© img.geliophoto.com

45. Первыми шахтёрами Воркуты были заключённые ГУЛАГа. Их этапировали в рабочий посёлок на поездах. В память об этом в городе стоят несколько памятников, посвящённых жертвам политических репрессий.

© img.geliophoto.com

46. В 1940 году посёлок вокруг шахты назвали Воркутой. С ненецкого языка название означает «изобилующая медведями». Лагерь просуществовал до начала пятидесятых, но эти края были местом ссылки вплоть до 1980-х годов.

© img.geliophoto.com

47. В городе существует локальный мем «Воркута — столица мира». Он возник из-за того, что во советские времена в лагерях жили люди самых разных национальностей: русские, украинцы, немцы, латыши, поляки и даже венгры.

© img.geliophoto.com

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