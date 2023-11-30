В новом терминале компании «Морской порт «Суходол» совершена первая отгрузка угля
Специализированный угольный терминал «Суходол» совершил первую отгрузку угля в режиме пуско-наладочных работ и комплексного испытания оборудования, сообщает АМП Приморского края и Восточной Арктики.
Предприятие построено в Шкотовском округе Приморского края в рамках федерального проекта «Развитие морских портов» нацпроекта модернизации транспортной инфраструктуры.
Погрузка на судно «H VESTAL», пришвартованное у причала № 1, длилась 91 час. В процессе было задействовано высокоспециализированное оборудование порта. Со склада уголь через стакер-реклаймер поступал на конвейерную ленту, проходил через пересыпные станции и судопогрузочную машину, после чего пересыпался в трюм.
Всего на борт погрузили 44 тыс тонн высококачественного кузбасского угля. Даже в режиме пуско-наладочных работ погрузка первого судна прошла без сбоев, подтвердив готовность терминала к выходу на полную мощность первого этапа.
Справка:
Специализированный угольный морской порт «Суходол» включает в себя транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе объекты электроснабжения, ж/д инфраструктуру, объекты федеральной собственности.
Мощность порта «Суходол» на первом этапе составит 2 млн т угля в год, для выхода на плановые показатели может потребоваться до двух лет.
В дальнейшем терминал ООО «Морской порт «Суходол» намерен увеличить объемы грузооборота до 12 млн тонн и поэтапно до 20 млн тонн угля в год.
Развитие дальневосточных морских портов и прилегающей транспортной инфраструктуры — одна из ключевых задач, поставленных государством, в условиях разворота экономических и логистических ориентиров России на Восток.
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