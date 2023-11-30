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В новом терминале компании «Морской порт «Суходол» совершена первая отгрузка угля

Специализированный угольный терминал «Суходол» совершил первую отгрузку угля в режиме пуско-наладочных работ и комплексного испытания оборудования, сообщает АМП Приморского края и Восточной Арктики.

 © morflot.gov.ru

Предприятие построено в Шкотовском округе Приморского края в рамках федерального проекта «Развитие морских портов» нацпроекта модернизации транспортной инфраструктуры.

Погрузка на судно «H VESTAL», пришвартованное у причала № 1, длилась 91 час. В процессе было задействовано высокоспециализированное оборудование порта. Со склада уголь через стакер-реклаймер поступал на конвейерную ленту, проходил через пересыпные станции и судопогрузочную машину, после чего пересыпался в трюм.

Всего на борт погрузили 44 тыс тонн высококачественного кузбасского угля. Даже в режиме пуско-наладочных работ погрузка первого судна прошла без сбоев, подтвердив готовность терминала к выходу на полную мощность первого этапа.

Справка:

Специализированный угольный морской порт «Суходол» включает в себя транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе объекты электроснабжения, ж/д инфраструктуру, объекты федеральной собственности.

Мощность порта «Суходол» на первом этапе составит 2 млн т угля в год, для выхода на плановые показатели может потребоваться до двух лет.

В дальнейшем терминал ООО «Морской порт «Суходол» намерен увеличить объемы грузооборота до 12 млн тонн и поэтапно до 20 млн тонн угля в год.

Развитие дальневосточных морских портов и прилегающей транспортной инфраструктуры — одна из ключевых задач, поставленных государством, в условиях разворота экономических и логистических ориентиров России на Восток.

 © morflot.gov.ru

 © morflot.gov.ru

 © morflot.gov.ru

 © morflot.gov.ru

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Источник: https://morflot.gov.ru/novosti/lent...-sovershena-pervaya-otgruzka-uglya/

судоходство, портовая инфраструктура, специализированные терминалы, Шкотовский округ, Приморский край
  • Нет аватара Serguei
    30.11.2314:06:34

    Ну, тут ничего не скажешь, наши «экспортёры» отгрузят хоть чёрту и в любых количествах, да ещё и валюту оставят в западных банках. «Отгружают» так и всё, что Президент вынужден был издать Указ по контроля за возвратом выручки. А что я должен думать об этих «чёртовых экспортёрах», «наращивающих», «увеличивающих» и т. п., если идёт война, пацаны бьются, им нужно много чего на фронте в боях против коллективного Запада, а наши «экспортёры» не несут деньги в бюджет?

    Отредактировано: Serguei~14:06 30.11.23
    #1272802
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      30.11.2316:38:15

      Без экспорта угля многие шахты пришлось бы просто закрыть, а людей уволить. В стране столько угля просто не нужно.

      А так люди получают неплохую зарплату и поступают деньги в качестве налогов.

      #1272824
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        30.11.2317:19:51

        Да. Нам уголь, честно говоря, девать некуда. Только имеющиеся запасы на несколько тысяч лет.

        Мы их не истратим ни при каком населении страны.

        #1272831
        • Нет аватара Serguei
          01.12.2315:53:44

          Ответ не по сути моего замечания, а именно, НЕВОЗВРАТ средств в бюджеты государства и регионов. А указанные вами позиции я и без вас знаю и поддерживаю экспорт. Я был замгендиректором одного завода, небольшого. Так вот, даже у владельца этого завода был офшорчик на Кипре. Вы уже слышали о последнем ударном «образце плательщиков налогов» (в бюджеты враждебных государств)? Гигантский стратегический объект в виде аэропорта «Пулково» «сидел» в офшоре, принадлежал иностранцам и уверенно перечислял деньги в бюджеты иногосудаств. Назовите мне хоть одно государство — США, Великобритания, Европа, Китай и т. п., — где такое возможно.

          Отредактировано: Serguei~15:55 01.12.23
          #1272902
      • Нет аватара Serguei
        01.12.2316:00:21

        Роман, я ниже ответил Сергею Котенко (см.ниже). Я не в плане критики вас лично, но, если у вас всё в порядке с восприятием, то моё замечание не относится к отрасли или шахтам. Ещё раз обращаю ваше внимание, что не только у этих экспортёров, а вообще у нашего бизнеса есть реально аморальная сторона — увод денег в офшоры, не возврат их в Россию. А в условиях ведения войны против всего коллективного Запада, подобные действия по финансированию врага преступны по своей сути.

        #1272904
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          02.12.2315:27:37

          Проблема действительно существует, но Вы ее слишком упрощаете. И проблема существет не только в России. Чтобы в ней разобраться нужны хорошие знания в этой области.

          Тут очень часто не игра в одни ворота. Даже в случае Пулково так не было. Но в условиях санкции и всего что с этим связано не было уже жадной пользы для страны из существующего положения, а только вред.

          Касательно валютной выручки — уже начала работать система мониторинга, чтобы все происходило согласно указу Президента. Без экспорта и развитиях внешних экономических связей страна не проживет.

          #1272941
    • Jorjio774 Jorjio774
      30.11.2319:01:57

      деньги в бюджет

      Ну, налоги же они платят.

      #1272840
      • Нет аватара Serguei
        30.11.2320:12:49

        Знаете, как нефтяники платят налоги? Основой для расчёта до сих пор являются данные британского ООО «Аргус». «Аргус» считает их по своей методике, где цена берётся на портах Европы, куда наши почти не поставляют, т. е. именно те смешные и критикуемые всеми 49 долл. за баррель и являются отправной точкой для выплаты налогов нашими «экспортёрами». А что на самом деле, какие цены, имеют наши нефтяники на портах Дальнего Востока? 75-80 долл./барр., с которых они не платят налоги. И это «по закону», потому что «есть договор между Минфином РФ и брит.помойкой «Аргус», который, т. е. договор, вписан законодательно как основа. Огромная страна и миллионы баррелей экспорта в сутки считают по британскому «Аргусу». Эта порочная практика продолжается уже два года после начала СВО, хотя наши «экспортёры» уже не поставляют в Европу из-за их же санкций. Лишь в январе 2024 эта система расчётов должна закончится. Однако, если вы хорошо понимаете натуру антинациональных людей, типа Силуанова (2 года никакой спешки в плане ухода от глобалистских методик), то, наверняка, увидите массу неувязок и срывов при начислении налогов по новой схеме, что приведёт к потерям бюджета. Может, впервые этого не будет. Я удивлюсь.

        Отредактировано: Serguei~20:17 30.11.23
        #1272846
        • Jorjio774 Jorjio774
          01.12.2310:17:26

          Всё это, можно сказать, элементы, косвенно конечно, Бреттон-Вудской модели. Тут и ценообразование и система рейтингов и пр. С этого просто так не соскочешь. Тут нужно быть аккуратным, чтобы свою экономику не опрокинуть. Но движение есть, причём консолидированное с партнёрами БРИКС и просто партнёрами. Так что поживём-увидим. А по нашему фин.блоку кто только не топчется. Ну раз они там есть, то, видимо, нужны, для определённых целей.

          Отредактировано: Jorjio774~10:17 01.12.23
          #1272869
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            01.12.2310:27:34

            А по нашему фин.блоку кто только не топчется.

            Это да. Но честно говоря к Силуанову у меня отношение несколько изменилось. Работает товарищ. То, как он смог стабилизировать доходную часть бюджета после санкционного удара прошлой весной и резкого роста расходов на СВО, дорогого стоит. Уважуха, хотя и герой не моего романа.

            А ЦБ с незабвенной нашей Эльвирой … здесь можно долго топтаться и что-нибудь выкрикивать при этом    

            Ну ладно, может нашей промышленности удастся прорваться через Набиулину и К.

            #1272871
    • Нет аватара nabludatel71
      30.11.2320:13:29

      Сколько уже можно одно и то же…

      Экспорт не берётся из воздуха. Экспорт — это продолжение производства. Внутренний рынок обеспечен? Обеспечен. Значит, экспорт — это дополнительный объём выпуска. Он кажется вам лишним? Скажите об этом на заводе/шахте/ферме, где этот товар выпускают, транспортникам и логистам, которые их возят и сопровождают, и прочим связанным с ними смежникам — все они за это получают зарплату и на этом живут — скажите им, что они лишние, думаю, узнаете о себе много нового. И да — все они платят налоги в бюджет. И любой бизнес платит налоги в бюджет, ровно в том объёме, который устанавливает государство.

      Вы застряли в 90-х, все эти махинации крупных экспортёров с налогами были пресечены в первой половине нулевых.

      #1272847
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