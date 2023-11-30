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Транспорт и логистика

Уральской столице передали 35 новых автобусов «НЕФАЗ»

 © uralsky-rabochi.ru

Приобретенные Гортрансом по договору лизинга 35 новых низкопольных автобусов прибыли в Екатеринбург своим ходом. Пассажирский транспорт приехал из Нефтекамска, преодолев 630 километров.

Кроме этих 35 автобусов, в 2024 году муниципалитет получит еще 30 новых машин по казначейским кредитам и 30 — в лизинг. Таким образом, количество новых единиц подвижного состава автобусного парка составит 95 штук. Они будут направлены на обслуживание не только магистральных маршрутов, но и в отдаленные территории мегаполиса.

Специалисты комитета по транспорту администрации Екатеринбурга провели техническую приемку. Теперь сотрудники Гортранса поставят машины на учет, получат номера и разрешающие документы, загрузят карты маршрутов в навигационное оборудование и отправят их на городские маршруты.

Ожидается, что новые автобусы, работающие на газомоторном топливе, выйдут на линию в конце декабря — начале января. Вместимость транспортных средств — 96 пассажиров. 29 мест предназначены для сидения. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья оборудовано специальное место, а также пандус и кнопка вызова водителя для помощи при транспортировке человека в коляске.

Установленный динамик позволяет водителю по громкой связи общаться с людьми, находящимися на остановке. Также есть система связи с диспетчером и тахограф. Автобус оборудован системой видеокамер, позволяющей осуществлять наблюдение за состоянием водителя, пассажирами в салоне и обстановкой на дороге. Салоны оснащены кондиционерами и обогревателями.

В автобусах установлены валидаторы для оплаты проезда и мониторы для размещения информации о маршруте. Безопасность обеспечивается автоматической системой обнаружения и тушения пожара, есть система аварийного открывания дверей.

По словам представителя поставщика — АО «Государственная транспортная лизинговая компания», 8 газовых баллонов обеспечивают запас хода на 400 километров без дозаправки. Эксплуатационный срок автобусов и их комплектующих рассчитан минимум на 1 миллион километров пробега.

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Источник: https://oblgazeta.ru/infrastructure...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Екатеринбург, автобусы
  • Нет аватара donbass_phoenix
    30.11.2323:37:46

    Красавцы автобусы!

    #1272854
    • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
      01.12.2301:46:49

      Хотелось бы, чтобы автобусное нашествие поскорее состоялось в городах исстрадавшегося Донбасса.

      Отредактировано: Жан Ковальчук~01:48 01.12.23
      #1272857
  • Jorjio774 Jorjio774
    01.12.2309:24:13

    Кучно пошло   

    #1272866
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