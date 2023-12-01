Амурский ГХК в ноябре 2023 года

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Важным событием на Амурском ГХК в ноябре стала готовность к подаче напряжения главного энергообъекта комплекса — ПС-500 кВ. Здесь завершены строительно-монтажные и предпусконаладочные работы. В ноябре активно велись подготовительные работы к подаче напряжения 500 кВ по программе комплексного опробования.

От Ростехнадзора получено разрешение на включение подстанции под напряжение для целей пуско-наладочных работ, а также положительное заключение о соответствии выполненных работ требованиям проектной документации. Также положительное заключение о соответствии (Экологическое ЗОС) объекта требованиям в области охраны окружающей среды получено от Росприроднадзора.

«При строительстве ПС-500 кВ было применено современное технологическое оборудование российского производства. Это современные автотрансформаторы классом напряжения 500, 110, 10 кВ, открытые распределительные устройства и комплектные распределительные устройства, интеллектуальные системы мониторинга и диагностики состояния оборудования. С целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала все оперативные переключения силового оборудования происходят с автоматизированного рабочего места», — рассказывает менеджер направления «Энергетика» АГХК Дмитрий Кутуков.

«Сердце» Амурского ГХК — установка пиролиза. Здесь общий прогресс работ превысил планку 50%. Активно ведутся работы по монтажу крупногабаритного технологического оборудования, металлоконструкций, подземных трубопроводов, резервуаров, печей пиролиза.

Также выполняются работы по надземным трубопроводам. Организована работа автоматизированных цехов укрупненной сборки трубных узлов.

«Задействовано 96 человек. Из них 46 человек сварщиков и 50 монтажников. Задействовано 4 автомата. Производительность цеха на сегодняшний день 1100 дюйм диаметров. За счет того, что мы работаем на автоматах очень высокая производительность», — делится эксперт по монтажу трубопроводов Айдар Мукимов.

Общий прогресс работ на полимерных установках АГХК в ноябре составил 18,2%. Выполняются механомонтажные и общестроительные работы на установке суспензионного полиэтилена.

Подробнее об этом, а также о том, что происходит на строительстве других уникальных объектов и систем Амурского газохимического комплекса смотрите в нашем видео.

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