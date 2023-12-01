В Омске дан старт строительству комплекса по производству и переработке олефинов

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На площадке Группы компаний «Титан» в г. Омске в торжественной обстановке забили первую сваю под производственный комплекс ЭП-600.

Масштабный инвестиционный проект ГК «Титан» ЭП-600 направлен на создание производства импортозамещающей химической продукции на территории Омской области. Комплекс предназначен для переработки углеводородного сырья в этилен, пропилен, бутилен-дивинильную фракцию, пироконденсат и продукты их переработки (бутадиен, бензол, этиленгликоли, полиэтилен, окись пропилена, пропиленгликоли, полиэфирполиолы, полипропилен).

Реализация инвестиционного проекта позволит закрыть потребности российского рынка в дефицитных химических продуктах (таких, как этиленгликоли, полиэтилен, окись пропилена, пропиленгликоли, полиэфирполиолы), а также обеспечить сырьем действующие предприятия Группы компаний «Титан» для выпуска продукции более глубоких переделов. Заказчиками продукции станут в том числе химическая, микроэлектронная, парфюмерно-косметическая, фармацевтическая, текстильная, автомобильная отрасли.

Проект будет реализован на базе индустриального парка в Омской области. Запуск проекта ЭП-600 даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию региона: будет создано более тысячи дополнительных рабочих мест, планируется значительное увеличение объема налоговых отчислений в бюджет.

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан»:

"Новый комплекс по созданию продукции базовой химии обеспечит рынок дефицитным сырьем для ключевых цепочек дальнейших переделов, в первую очередь, мало- и среднетоннажной химии. Мы получим возможность производить широкую гамму импортозамещающей продукции, например, полиэфирполиолы, пропиленгликоли, полиизобутилен. С ВЭБ.РФ мы уже успешно реализовали несколько проектов на территории Омской области, рассчитываем на дальнейшую совместную эффективную работу.

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