Динамика промышленности за два года: уверенный рост
В дискуссиях о росте промышленного производства в России порой звучит аргумент, что нынешний рост во многом восстановительный: в прошлом году падали (на самом деле нет), поэтому теперь растём и до уровня 2021 г. нам ещё далеко. Проверить это очень легко, благо что Росстат публикует длинные ряды данных, — перемножив индексы производства за 10 месяцев 2022 и 2023 годов, мы получим совокупную динамку к уровню января-октября 2021 г.
Итак, совокупный индекс промышленного производства за два года составил 104,6%, в том числе: добыча полезных ископаемых — 100,9%, обрабатывающие производства — 108,2%, энергетика — 100,4%, водоснабжение и утилизация отходов — 95,5%. Как видим, общий рост составил приличные 4,6%, а ключевая компонента, обрабатывающая промышленность, выросла почти вдвое больше — на 8,2%.
Далее рассмотрим расклад по отраслям обрабатывающей промышленности (в порядке, принятом в классификации, чтобы лучше были видны смежные отрасли).
Производство пищевых продуктов — 107,6%.
Производство напитков — 109,2%.
Производство табачных изделий — 84,9%.
Производство текстильных изделий — 95,9%.
Производство одежды — 112,9%.
Производство кожи и изделий из кожи — 118,8%.
Деревообработка — 89,9%.
Целлюлозно-бумажная промышленность — 98,9%.
Полиграфия и копирование носителей информации — 115,6%.
Переработка топлива — 102,8%.
Производство химических веществ и продуктов — 103,8%.
Фармацевтическая промышленность — 117,6%.
Производство резиновых и пластмассовых изделий — 110,7%.
Производство неметаллической минеральной продукции — 107,8%.
Металлургия — 103,1%.
Металлообработка — 150,6%.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 150,1%.
Производство электрического оборудования — 121,6%.
Производство прочих машин и оборудования — 106,7%.
Производство автотранспортных средств — 62,1%.
Производство прочих транспортных средств — 126,1%.
Производство мебели — 130,1%.
Производство прочих готовых изделий — 112,6%.
Ремонт и монтаж машин и оборудования — 102,3%.
Индексы производства Росстата по отраслям: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial
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