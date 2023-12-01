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Статистика

Динамика промышленности за два года: уверенный рост

В дискуссиях о росте промышленного производства в России порой звучит аргумент, что нынешний рост во многом восстановительный: в прошлом году падали (на самом деле нет), поэтому теперь растём и до уровня 2021 г. нам ещё далеко. Проверить это очень легко, благо что Росстат публикует длинные ряды данных, — перемножив индексы производства за 10 месяцев 2022 и 2023 годов, мы получим совокупную динамку к уровню января-октября 2021 г.

Итак, совокупный индекс промышленного производства за два года составил 104,6%, в том числе: добыча полезных ископаемых — 100,9%, обрабатывающие производства — 108,2%, энергетика — 100,4%, водоснабжение и утилизация отходов — 95,5%. Как видим, общий рост составил приличные 4,6%, а ключевая компонента, обрабатывающая промышленность, выросла почти вдвое больше — на 8,2%.

Далее рассмотрим расклад по отраслям обрабатывающей промышленности (в порядке, принятом в классификации, чтобы лучше были видны смежные отрасли).

Производство пищевых продуктов — 107,6%.

Производство напитков — 109,2%.

Производство табачных изделий — 84,9%.

Производство текстильных изделий — 95,9%.

Производство одежды — 112,9%.

Производство кожи и изделий из кожи — 118,8%.

Деревообработка — 89,9%.

Целлюлозно-бумажная промышленность — 98,9%.

Полиграфия и копирование носителей информации — 115,6%.

Переработка топлива — 102,8%.

Производство химических веществ и продуктов — 103,8%.

Фармацевтическая промышленность — 117,6%.

Производство резиновых и пластмассовых изделий — 110,7%.

Производство неметаллической минеральной продукции — 107,8%.

Металлургия — 103,1%.

Металлообработка — 150,6%.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 150,1%.

Производство электрического оборудования — 121,6%.

Производство прочих машин и оборудования — 106,7%.

Производство автотранспортных средств — 62,1%.

Производство прочих транспортных средств — 126,1%.

Производство мебели — 130,1%.

Производство прочих готовых изделий — 112,6%.

Ремонт и монтаж машин и оборудования — 102,3%.

Индексы производства Росстата по отраслям: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial

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статистика, промышленность
  • Нет аватара nabludatel71
    01.12.2310:36:44

    Решил развить тему Сергея Котенко, публикующего выдержки из оперативной динамики промышленности. Понятно, что лучше всего будет сравнить полные года, но это ещё 2 месяца ждать, хорошая новость лишней не будет.    

    По итогам же года можно будет сделать анализ и по физическим объёмам выпуска, уверен, что там наберётся достижений.

    #1272873
    • Нет аватара vlTepes
      02.12.2310:54:01

      интересно было бы сравнить с 2019 годом

      вышли на допандемийный уровень?

      #1272929
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    01.12.2310:55:30

    Полезная статья. Именно как ответ на версию, что все достижения — это восстановительный рост.

    Некоторые «заметки на полях» по тем отраслям, которые в минусе:

    — производство табачных изделий — 84,9%. Редкий случай, когда падение радует,

    — производство автотранспортных средств — 62,1%. Причины понятны, скорей всего цифра здесь будет быстро расти,

    — деревообработка — 89,9%. Здесь есть две любопытные детали (хоть и косвенные):

    1. в октябре 2023 года производство мебели вышло на первое место по индексу производства — 145,7%,

    2. с июня начался приличный рост производства деревообрабатывающих станков, в октябре аж 131% к октябрю прошлого года. Думаю, это ж неспроста!

    — производство текстильных изделий — 95,9%. Судя по открывающимся предприятиям, ситуация должна постепенно исправиться.

    #1272875
    • Нет аватара nabludatel71
      01.12.2311:12:53

      С текстилем интересен детальный расклад: выпуск тканей и готового текстиля растёт, а вот подготовка и прядение волокон серьёзно просели и почти не восстанавливаются.

      #1272877
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        01.12.2311:57:16

        Возможно из-за станочного парка.

        Моя жена шьёт шторы. До сих пор на рынке нет наших портьерных и шторных тканей. 100% заграница (Турция, Китай, Испания, Бельгия и К). Цены растут в разы, а наших тканей всё нет.

        Есть чуть-чуть Белоруссия. Главная причина — у нас нет «широких» станков, которые делают качественную ткань шириной по 3 м.

        Отредактировано: Сергей Котенко~11:58 01.12.23
        #1272884
    • Badassgoliath Badassgoliath
      01.12.2311:18:07

      производство табачных изделий — 84,9%. Редкий случай, когда падение радует,

      Согласен полностью. Я бы вообще ещё и акцизы раз в пятьдесят поднял, а то и в сто. Курение — вредная привычка, и вредит не только курильщику, но и окружающим.

      Ни одного минуса в том, чтобы не курить, нету. Одни плюсы.

      Надо бы ещё позакрывать разнообразные точки торговли так называемыми «вейпами». Просто закрыть и всё, безо всяких разговоров о нормах и ограничениях. Стремящиеся к саморазрушению пусть достают свою отраву, как им вздумается. Чем труднее и дороже будет им это сделать — тем лучше. Какой-то процент дураков всё равно останется, но они должны дорого платить за свою дурость — не только здоровьем (проблемы с которым ещё не сразу проявятся), но и деньгами, что чувствительно сразу.

      #1272878
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        01.12.2311:52:09

        Здесь главная проблема в том, что при резком закручивании гаек часть курильщиков перейдёт на контрабанду. Вернее уже перешла:

        «Минфин приводит данные, согласно которым доля нелегальных сигарет, поступивших в Россию с 2016 по 2021 год, увеличилась с 1,1% до 10,7%, а на конец 2022-го — до 12,9%. Как отметило ведомство в пояснительной записке, рост происходит именно за счет нелегальных поставок товаров из государств — членов ЕАЭС. В 2022 году эта доля составила 57% от общего объема нелегальной продукции, поступающей в нашу страну"

        https://iz.ru/1...a-iz-stran-eaes

        Думаю, именно поэтому гайку закручивают постепенно. И готовят изменения в УК.

        #1272882
      • shigorin shigorin
        01.12.2314:24:59

        Есть стойкое ощущение, что инфраструктура под вейпы -- это задел под резкую поставку наркотиков в нужный кинетическому противнику час.

        #1272894
  • Jorjio774 Jorjio774
    01.12.2311:24:43

    Отличная публикация. Спасибо.   

    #1272879
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