Динамика промышленности за два года: уверенный рост

В дискуссиях о росте промышленного производства в России порой звучит аргумент, что нынешний рост во многом восстановительный: в прошлом году падали (на самом деле нет), поэтому теперь растём и до уровня 2021 г. нам ещё далеко. Проверить это очень легко, благо что Росстат публикует длинные ряды данных , — перемножив индексы производства за 10 месяцев 2022 и 2023 годов, мы получим совокупную динамку к уровню января-октября 2021 г.

Итак, совокупный индекс промышленного производства за два года составил 104,6%, в том числе: добыча полезных ископаемых — 100,9%, обрабатывающие производства — 108,2%, энергетика — 100,4%, водоснабжение и утилизация отходов — 95,5%. Как видим, общий рост составил приличные 4,6%, а ключевая компонента, обрабатывающая промышленность, выросла почти вдвое больше — на 8,2%.

Далее рассмотрим расклад по отраслям обрабатывающей промышленности (в порядке, принятом в классификации, чтобы лучше были видны смежные отрасли).

Производство пищевых продуктов — 107,6%.

Производство напитков — 109,2%.

Производство табачных изделий — 84,9%.

Производство текстильных изделий — 95,9%.

Производство одежды — 112,9%.

Производство кожи и изделий из кожи — 118,8%.

Деревообработка — 89,9%.

Целлюлозно-бумажная промышленность — 98,9%.

Полиграфия и копирование носителей информации — 115,6%.

Переработка топлива — 102,8%.

Производство химических веществ и продуктов — 103,8%.

Фармацевтическая промышленность — 117,6%.

Производство резиновых и пластмассовых изделий — 110,7%.

Производство неметаллической минеральной продукции — 107,8%.

Металлургия — 103,1%.

Металлообработка — 150,6%.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 150,1%.

Производство электрического оборудования — 121,6%.

Производство прочих машин и оборудования — 106,7%.

Производство автотранспортных средств — 62,1%.

Производство прочих транспортных средств — 126,1%.

Производство мебели — 130,1%.

Производство прочих готовых изделий — 112,6%.

Ремонт и монтаж машин и оборудования — 102,3%.

Индексы производства Росстата по отраслям: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial

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