В Курганской области открыта молочная ферма

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В селе Мальцево Шадринского муниципального округа запустили новый животноводческий комплекс на 400 коров с полным циклом выращивания молодняка. Это один из первых агропроектов на Урале и пока единственный в Курганской области, созданный полностью с российским оборудованием.

На ферме установлены современные программы управления и мониторинга, подвесная транспортная система для молокопровода, транспортеры для навозоудаления, есть санпропускник, кормоцех (для каждой группы животных будет свой рацион питания), станция водоочистки и другие необходимые объекты. Буренок голштинской и черно-пестрой пород приобрели в племенных хозяйствах УрФО. Компания рассчитывает увеличить производство молока с 572 тонн до 3,2 тысячи тонн ежегодно. На проектную мощность планируют выйти в 2025 году.

В комплекс вложено 460 млн рублей.

Оборудование для содержания, поения и доения коров — отечественного производства.

Для Зауралья, где пока не могут полностью обеспечить себя молоком (в прошлом году в регионе надоили 171 тысячу тонн — 95,8 процента к уровню 2021-го), это, безусловно, значимый проект. Кроме того что увеличится объем производства молока, предприятие будет отчислять в бюджет региона около 9 миллионов рублей налогов.

Власти Курганской области заинтересованы в развитии аграрного сектора, поэтому поддерживают бизнес. По данным компании, в этом году ей были выделены 45,5 миллиона рублей субсидий на приобретение молодняка крупного рогатого скота, производство зерновых культур, элитное семеноводство и другие цели. Планируется возмещение части затрат — около 138 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов — и на строительство фермы.

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