ИМЗ выполнил государственные контракты 2023 года по поставке ПЛК

АО «Ижевский механический завод» поставило силовым ведомствам России более 10 тысяч единиц компактного пистолета Лебедева (ПЛК).

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Все контракты выполнены в срок и в полном объеме.

«Ижевский механический завод приступил к серийному производству компактного пистолета Лебедева в конце прошлого года, и результаты 2023 года подтверждают, что предприятие готово выпускать ПЛК по заказу силовых ведомств в необходимых объемах. ИМЗ обеспечен государственными контрактами по этому изделию и на 2024 год», − отметил управляющий директор ИМЗ Валентин Каргин.

Сейчас завод ведет освоение в серию еще двух новинок — модульного пистолета Лебедева (МПЛ) и пистолета 6П72 «Удав».

Справка: Компактный пистолет Лебедева разработан в инициативном порядке в концерне «Калашников» конструкторской группой под руководством Дмитрия Лебедева. Главные его преимущества перед предшественниками и зарубежными аналогами — отличная эргономика, высокая надежность независимо от условий эксплуатации, а также возможность применения его со всеми видами боеприпасов калибра 9×19 мм, включая экстремально мощные патроны 7Н21-01. ПЛК прошел квалификационные испытания в марте 2021 года, и в октябре был принят на вооружение Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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