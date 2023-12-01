На СЗ «Пелла» спущен на воду рейдовый буксир «Роста» проекта 90600

На судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область) спустили на воду рейдовый буксир «Роста» проекта 90600.

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Строительство судна осуществляется в рамках контракта с АО «Севмаш-Шельф». Это второй буксир серии: в октябре 2019 году заказчику был передан первый буксир проекта 90600 — «Садко».

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Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, оказания помощи в порту и тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.

Основные характеристики буксира проекта 90600: Длина наибольшая, м 25,4 Ширина наибольшая, м 8,8 Осадка, м 3,9 Тяга на швартовых, т не менее 23 Пропульсивный комплекс 2 ВРК с ВФШ в насадке Главный двигатель, кВт 2 х 735 Скорость, узлов около 11,5 Экипаж, чел. 8

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