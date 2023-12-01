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Судостроение и судоходство

На СЗ «Пелла» спущен на воду рейдовый буксир «Роста» проекта 90600

На судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область) спустили на воду рейдовый буксир «Роста»  проекта 90600.

 © morvesti.ru

Строительство судна осуществляется в рамках контракта с АО «Севмаш-Шельф». Это второй буксир серии: в октябре 2019 году заказчику был передан первый буксир проекта 90600 — «Садко».

 © paluba.media

Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, оказания помощи в порту и тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.

Основные характеристики буксира проекта 90600:
Длина наибольшая, м 25,4
Ширина наибольшая, м 8,8
Осадка, м 3,9
Тяга на швартовых, т не менее 23
Пропульсивный комплекс 2 ВРК с ВФШ в насадке
Главный двигатель, кВт 2 х 735
Скорость, узлов около 11,5
Экипаж, чел. 8

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Источник: https://paluba.media/news/63690

Пелла, Ленинградская область, буксир, 90600
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