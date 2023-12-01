На СЗ «Пелла» спущен на воду рейдовый буксир «Роста» проекта 90600
На судостроительном заводе «Пелла» (Ленинградская область) спустили на воду рейдовый буксир «Роста» проекта 90600.
Строительство судна осуществляется в рамках контракта с АО «Севмаш-Шельф». Это второй буксир серии: в октябре 2019 году заказчику был передан первый буксир проекта 90600 — «Садко».
Буксир проекта 90600 предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, соответствующих району плавания R3, снятия с мели кораблей и судов, оказания помощи в порту и тушения пожаров на судах и береговых сооружениях.
|Основные характеристики буксира проекта 90600:
|Длина наибольшая, м
|25,4
|Ширина наибольшая, м
|8,8
|Осадка, м
|3,9
|Тяга на швартовых, т
|не менее 23
|Пропульсивный комплекс
|2 ВРК с ВФШ в насадке
|Главный двигатель, кВт
|2 х 735
|Скорость, узлов
|около 11,5
|Экипаж, чел.
|8
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