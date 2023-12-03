В Свердловской области открыто движение по путепроводу на трассе Екатеринбург-Реж

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30 ноября на 61-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск недалеко от пос. Костоусово открыли движение по новому путепроводу. Объект построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает Департамент информационной политики региона, путепровод возвели параллельно действующему. Это позволит вести работы без ограничения движения и остановок.

Общая протяженность путепровода составляет 1,3 км, высота — 12 метров. Здесь обустроили водосбросы, установили знаки, перила и барьеры. Готовы подъезды к путепроводу со стороны Екатеринбурга и Режа. На возведение насыпи потребовалось 400 тысяч тонн скального грунта.

Полностью объект введут в эксплуатацию в 2024 году. Для окончания работ демонтируют старый путепровод, возведённый в 1967 году.

Пуск путепровода стал частью работ по капитальному ремонту участка общей протяженностью 12,6 километра трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

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