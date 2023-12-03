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В Красноуфимском округе Свердловской области открылась молочно-товарная ферма

 © oblgazeta.ru

В Красноуфимском округе Свердловской области в селе Средний Бугалыш открылась молочно-товарная ферма на 283 головы крупного рогатого скота.

Местные фермеры, супруги Айметовы потратили 92 миллиона рублей на ремонт и оборудование, из них 22 миллиона рублей в качестве субсидий возместит министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка (АПК) Свердловской области.

Это второй корпус, восстановленный супругами. Первый находится в селе Сарсы-Первые. Ещё один коровник они построили с нуля и запустили в Среднем Бугалыше в 2022 году.

Так было:

 © oblgazeta.ru

Всего в крестьянско-фермерских хозяйствах супругов сейчас насчитывается 2 200 голов крупного рогатого скота, из них 1 143 головы являются дойным стадом.

Параллельно фермеры Айметовы занимаются растениеводством и обрабатывают 13 тысяч гектаров земли.

«Сейчас в районе нет пустующих земель, восстановлено много заброшенных ферм. И все это благодаря таким инициативным, болеющим за село и землю людям, как супруги Владимир и Валентина Айметовы», — сообщили в Законодательном собрании Свердловской области.

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Источник: https://oblgazeta.ru/industry-and-e...1/27592/?ysclid=lpliu71ipu715191447

производство молока, Свердловская область, сельское хозяйство
  • Нет аватара termometrix
    03.12.2313:53:19

    Очень приятно читать, как некоторые семьи упорным трудом,терпением,желанием и со многими лишениями в начале своей деятельности,добиваются таких серьезных экономических успехов и возрождают сельское хозяйство России.Поздравляю владельцев и работников этого предприятия!

    Будем надеяться, что их примеру последуют миллионы других семей.Мы должны сохранить сельское население России и энергично развивать сельские районы страны, которые будут магнитом для молодежи.

    Село представляет собой целостную и сложную микросистему: природа,аграрное производство, смежные отрасли, сельский туризм, здравоохранение,образование и просвещение на селе, культура. Нам необходимо сохранить эту систему для будущих поколений.

    #1272975
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      03.12.2314:26:00

      2 200 коров не шутка. По любым сравнениям.

      #1272977
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      03.12.2320:41:42

      Очень правильные слова.

      Но эти люди по сути кулаки по терминогии 20-ых — 30-х годов прошлого века    

      Правда и тогда кулаки были разные.

      Все-таки нельзя все подчинять иделогическим установкам.

      #1272994
      • Нет аватара termometrix
        03.12.2320:57:43

        Я с Вами согласен, мы не должны всегда быть рабами идеологических клише. На мой взгляд, было бы полезно, если бы одинаково активно стимулировались кооперативные и индивидуальные формы ведения хозяйства.

        Отредактировано: termometrix~20:57 03.12.23
        #1272997
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      03.12.2323:12:30

      Кстати, западная Европа дoлгие годы старалась следовать этим установкам. Но теперь у них все больше проблем с сохранением этой микросистемы.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~23:12 03.12.23
      #1273000
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