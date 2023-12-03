В Красноуфимском округе Свердловской области открылась молочно-товарная ферма
В Красноуфимском округе Свердловской области в селе Средний Бугалыш открылась молочно-товарная ферма на 283 головы крупного рогатого скота.
Местные фермеры, супруги Айметовы потратили 92 миллиона рублей на ремонт и оборудование, из них 22 миллиона рублей в качестве субсидий возместит министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка (АПК) Свердловской области.
Это второй корпус, восстановленный супругами. Первый находится в селе Сарсы-Первые. Ещё один коровник они построили с нуля и запустили в Среднем Бугалыше в 2022 году.
Так было:
Всего в крестьянско-фермерских хозяйствах супругов сейчас насчитывается 2 200 голов крупного рогатого скота, из них 1 143 головы являются дойным стадом.
Параллельно фермеры Айметовы занимаются растениеводством и обрабатывают 13 тысяч гектаров земли.
«Сейчас в районе нет пустующих земель, восстановлено много заброшенных ферм. И все это благодаря таким инициативным, болеющим за село и землю людям, как супруги Владимир и Валентина Айметовы», — сообщили в Законодательном собрании Свердловской области.
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