В Красноуфимском округе Свердловской области открылась молочно-товарная ферма

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В Красноуфимском округе Свердловской области в селе Средний Бугалыш открылась молочно-товарная ферма на 283 головы крупного рогатого скота.

Местные фермеры, супруги Айметовы потратили 92 миллиона рублей на ремонт и оборудование, из них 22 миллиона рублей в качестве субсидий возместит министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка (АПК) Свердловской области.

Это второй корпус, восстановленный супругами. Первый находится в селе Сарсы-Первые. Ещё один коровник они построили с нуля и запустили в Среднем Бугалыше в 2022 году.

Так было:

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Всего в крестьянско-фермерских хозяйствах супругов сейчас насчитывается 2 200 голов крупного рогатого скота, из них 1 143 головы являются дойным стадом.

Параллельно фермеры Айметовы занимаются растениеводством и обрабатывают 13 тысяч гектаров земли.

«Сейчас в районе нет пустующих земель, восстановлено много заброшенных ферм. И все это благодаря таким инициативным, болеющим за село и землю людям, как супруги Владимир и Валентина Айметовы», — сообщили в Законодательном собрании Свердловской области.

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