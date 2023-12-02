ГТЛК поставила для регионов 110 ед. общественного транспорта за неделю
На этой рабочей неделе ГТЛК завершила поставки по договорам лизинга для Брянска по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2024 год и для Махачкалы, Тулы и Екатеринбурга — по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.
Всего за пять дней ГТЛК поставила 106 автобусов и 4 троллейбуса в 5 регионов страны.
✅ 4 троллейбуса в Брянск (БКД-2024)
✅ 10 автобусов в Тулу (ФНБ)
✅ 29 автобусов в Махачкалу (ФНБ)
✅ 32 автобуса в Волгоград (БКД-2023)
✅ 35 автобусов в Екатеринбург (ФНБ)
Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
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