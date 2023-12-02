ГТЛК поставила для регионов 110 ед. общественного транспорта за неделю

© www.gtlk.ru

На этой рабочей неделе ГТЛК завершила поставки по договорам лизинга для Брянска по плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2024 год и для Махачкалы, Тулы и Екатеринбурга — по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

Всего за пять дней ГТЛК поставила 106 автобусов и 4 троллейбуса в 5 регионов страны.

✅ 4 троллейбуса в Брянск (БКД-2024)

✅ 10 автобусов в Тулу (ФНБ)

✅ 29 автобусов в Махачкалу (ФНБ)

✅ 32 автобуса в Волгоград (БКД-2023)

✅ 35 автобусов в Екатеринбург (ФНБ)

Все поставки осуществлены благодаря мерам поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.