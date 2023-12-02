Крымские школы получили 28 автобусов
Муниципальным образованиям Крыма передали 28 школьных автобусов, приобретённых за счет средств федерального бюджета. Это количество полностью закроет потребность образовательных учреждений в транспорте, передаёт корреспондент «Крым 24».
Полученные автобусы позволят сократить количество рейсов на маршрутах и решить проблему износа автобусного парка в образовательных учреждениях РК.
Автобусы вместительностью — 23 и 32 места — получили следующие города и районы:
- Алушта — 2;
- Судак — 2;
- Советский район — 2;
- Кировский район — 3;
- Красногвардейский район — 3;
- Нижнегорский район — 3;
- Джанкойский район — 4;
- Феодосия — 1;
- Черноморский район — 1;
- Симферопольский район — 7.
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