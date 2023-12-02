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Транспорт и логистика

Крымские школы получили 28 автобусов

 © crimea24tv.ru

Муниципальным образованиям Крыма передали 28 школьных автобусов, приобретённых за счет средств федерального бюджета. Это количество полностью закроет потребность образовательных учреждений в транспорте, передаёт корреспондент «Крым 24».

Полученные автобусы позволят сократить количество рейсов на маршрутах и решить проблему износа автобусного парка в образовательных учреждениях РК.

Автобусы вместительностью — 23 и 32 места — получили следующие города и районы:

  • Алушта — 2;
  • Судак — 2;
  • Советский район — 2;
  • Кировский район — 3;
  • Красногвардейский район — 3;
  • Нижнегорский район — 3;
  • Джанкойский район — 4;
  • Феодосия — 1;
  • Черноморский район — 1;
  • Симферопольский район — 7.

 © crimea24tv.ru

 © crimea24tv.ru

 © crimea24tv.ru

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Источник: https://crimea24tv.ru/content/shkol...rima-peredali-klyuchi-ot-28-avtobu/

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