Крымские школы получили 28 автобусов

© crimea24tv.ru

Муниципальным образованиям Крыма передали 28 школьных автобусов, приобретённых за счет средств федерального бюджета. Это количество полностью закроет потребность образовательных учреждений в транспорте, передаёт корреспондент «Крым 24».

Полученные автобусы позволят сократить количество рейсов на маршрутах и решить проблему износа автобусного парка в образовательных учреждениях РК.

Автобусы вместительностью — 23 и 32 места — получили следующие города и районы:

Алушта — 2;

Судак — 2;

Советский район — 2;

Кировский район — 3;

Красногвардейский район — 3;

Нижнегорский район — 3;

Джанкойский район — 4;

Феодосия — 1;

Черноморский район — 1;

Симферопольский район — 7.

© crimea24tv.ru

© crimea24tv.ru

© crimea24tv.ru

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