В Крыму запустили выпуск изделий из шоколада

Новые мощности по выпуску шоколадных изделий запустили в Крыму, сообщается на портале регионального правительства. Создать производство позволили гарантийные обязательства в объеме почти 80 млн рублей, предоставленные в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Поручительство в размере 79,3 млн рублей было предоставлено компании под инвестпроект с объемом инвестиций в 158,6 млн рублей. В результате за счет кредитных средств были проведены реконструкция и строительство новых объектов комплекса, создание инфраструктуры, а также строительство склада готовой продукции и шоколадной фабрики.

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