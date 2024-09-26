В Крыму открыли новый детский сад на 240 мест
В преддверии Дня воспитателя в Бахчисарае открылся детский сад № 3 «Золотая колыбель».
Учреждение включает 12 групп и рассчитано на 240 мест. Здесь также предусмотрены игровые и спортивные площадки, помещения для занятий спортом и творчеством, включая зал для занятий хореографией и ИЗО-студию.
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Источник: http://crimea.gov.ru/news/2024_09_26_v1
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