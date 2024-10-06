В Крыму открыт новый тепличный комплекс

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Новый тепличный комплекс площадь 2 га открыт в пос. Багерово в Ленинском районе на востоке Крыма.

Общий бюджет проекта составил 360 млн рублей.

За день здесь собирают до 300 кг малины.

Ягода выращивается в горшках с кокосовым субстратом. Он позволяет малине лучше усваивать питательные вещества. Кусты вырастают быстро и достигают высоты 2 м.

Химикаты здесь не используются. Цветы опыляют пчёлы, которых здесь специально поместили.

В теплицах поддерживается постоянная температура 23-25 градусов и влажность 70%. Капельный полив подведён к каждому растению, приготовление питательного раствора и орошение растений ведётся специальной программой.

Отработка технологии позволила снизить отходы до 3%.

Всего в Ленинском районе 10 га ягодных культур. Пока.

https://vk.com/...3hzdmd159033076

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