ГК «Современные транспортные технологии» поставила 39 новых школьных автобусов в Ставропольский край

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В рамках федеральной программы по обновлению школьного транспорта в регионах России Ставропольский край получил 39 школьных автобусов «Газель NEXT Citiline» и ПАЗ. Торжественная церемония передачи ключей от новой техники представителям образовательных учреждений региона состоялась 14 ноября.

Школьные автобусы «Газель NEXT Citiline», которые прибыли в Ставропольский край, рассчитаны на размещение 21 учащегося и одного сопровождающего.

Школьные автобусы ПАЗ, поставленные в регион, представлены в модификации автобусов малого класса ПАЗ-3205 для перевозки 22 детей и одного сопровождающего.

Все модели школьных автобусов произведены в соответствии с повышенными требованиями технического регламента к транспорту для перевозки детей. Автомобили оснащены устройством ограничения скорости движения до 60 км/ч, кнопками связи с водителем на каждом ряду сидений, системой блокировки двигателя при открытых дверях, а также навигационным оборудованием для отслеживания местоположения транспортного средства.

Для контроля работы водителя в машинах установлен тахограф, фиксирующий режим работы и отдыха. В автобусах также предусмотрены багажные полки для размещения рюкзаков и сумок учеников, громкоговоритель и боковая подножка, облегчающая доступ в салон.

© umz-gaz.ru

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