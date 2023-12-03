Ростовская компания выпустила новые образцы навесного оборудования

TURS-600 © salskselmash.ru

Как сообщила пресс-служба ростовского машиностроительного предприятия «Сальсксельмаш» (крупнейшее российское предприятие по производству навесного сельскохозяйственного и коммунального оборудования), в 2022 и 2023 гг. завод выпустил новые образцы навесного оборудования.

© salskselmash.ru

В конце августа 2023 года заводом был представлен погрузчик для малых тракторов TURS-600 грузоподъемностью 600 кг и высотой подъема 3,2 м, устанавливаемый на трактор BELARUS-622.

© salskselmash.ru

В конце октября 2023 года компания сообщила о выпуске новой модели погрузчика грузоподъемностью 1700 кг, массой 866±10 кг и высотой подъема до оси вращения 4,04 м, с плавающим джойстиком TURS-1500М, устанавливаемый на трактора BELARUS 1222.3 и BELARUS-1523.3.

© salskselmash.ru

Во второй половине ноября 2022 года завод сообщил о начале серийного выпуска новой модели погрузчика TURS-2200 грузоподъемностью 2,2 тонны, высотой подъема до оси вращения 3,74 метра и массой 996 кг, которая стала самой грузоподъемной во флагманской линейке погрузчиков выпускаемых предприятием.

Новая модель погрузчика предназначена для установки на трактора Беларус 1221(.2.3)/1025/1523.

В настоящей момент компания выпускает десять моделей навесных фронтальных погрузчиков различной грузоподъёмностью, в частности грузоподъемностью 320, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2200 кг.

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