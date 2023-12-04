В республике Коми завершено строительство нового наплавного моста проекта СТ.НМ.2277 на реке Нившера.

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Технические характеристики:

Класс РКО плавучего объекта: Л 0,6 III

Длина габаритная, м: 88,30

Ширина габаритная, м: 10,02

Высота борта, м: 1,40

Надводный борт, м: 0,990

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