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Судостроение и судоходство

В республике Коми завершено строительство нового наплавного моста проекта СТ.НМ.2277

В республике Коми завершено строительство нового наплавного моста проекта СТ.НМ.2277 на реке Нившера.

 © rfclass.ru

Технические характеристики:

  • Класс РКО плавучего объекта: Л 0,6 III
  • Длина габаритная, м: 88,30
  • Ширина габаритная, м: 10,02
  • Высота борта, м: 1,40
  • Надводный борт, м: 0,990

 © rfclass.ru

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Источник: https://rfclass.ru/events/2023/deka...aplavnogo-mosta-proekta-st-nm-2277/

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