В республике Коми завершено строительство нового наплавного моста проекта СТ.НМ.2277
В республике Коми завершено строительство нового наплавного моста проекта СТ.НМ.2277 на реке Нившера.
Технические характеристики:
- Класс РКО плавучего объекта: Л 0,6 III
- Длина габаритная, м: 88,30
- Ширина габаритная, м: 10,02
- Высота борта, м: 1,40
- Надводный борт, м: 0,990
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