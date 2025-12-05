MAX
В Астраханской области завершено строительство понтонного моста через реку Бушма

Под техническим наблюдением Нижне-Волжского филиала Российского Классификационного Общества завершено строительство понтонного моста через реку Бушма, в районе села Тумак Астраханской области.

© rfclass.ru

Назначение моста — наплавной мост для двухстороннего движения в две полосы легкового, грузового и грузопассажирского автотранспорта допускаемой массой 3,5 тонны.

Класс плавучего объекта РКО — Л0,6 III (лёд 20);

Длина габаритная (с аппарелями), м — 183,9;

Длина выводной секции, м — 48,4;

Ширина габаритная, м — 11,8;

Ширина проезжей части, м — 6,0;

Высота борта понтонов, м — 1,5;

Надводный борт, м — 0,92.

Источник: rfclass.ru

