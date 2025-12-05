В Астраханской области завершено строительство понтонного моста через реку Бушма
Под техническим наблюдением Нижне-Волжского филиала Российского Классификационного Общества завершено строительство понтонного моста через реку Бушма, в районе села Тумак Астраханской области.
Назначение моста — наплавной мост для двухстороннего движения в две полосы легкового, грузового и грузопассажирского автотранспорта допускаемой массой 3,5 тонны.
Класс плавучего объекта РКО — Л0,6 III (лёд 20);
Длина габаритная (с аппарелями), м — 183,9;
Длина выводной секции, м — 48,4;
Ширина габаритная, м — 11,8;
Ширина проезжей части, м — 6,0;
Высота борта понтонов, м — 1,5;
Надводный борт, м — 0,92.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0