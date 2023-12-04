ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова: обучение по новым специальностям

ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, г. Новороссийск, открывает две новые специальности: «Информационная безопасность» и «Мехатроника и робототехника».

© morflot.gov.ru

Их презентации состоялись во время Дня открытых дверей.

В этом учебном году вуз поменял подход к его проведению и предоставил каждому факультету и колледжам «персональный» день для встречи с абитуриентами и их родителями. 2 декабря старт эстафете дал Факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения.

Интерес к плавательным специальностям у абитуриентов предсказуем, здесь играют роль сразу несколько факторов: востребованность выпускников Ушаковки, престижная профессия и высокая заработная плата в дальнейшем. Плюс, по словам родителей, для них важна серьезная дисциплина в вузе, командиры, с которыми всегда можно поддерживать связь, поинтересоваться, каких успехов добился ребенок. Кстати, именно дисциплинированность и воспитанность курсантов отмечали многие гости. Ребята встречали абитуриентов и их родителей у главного входа и были гидами на протяжении всего дня, подробно и искренне отвечая на все вопросы. Слушая ушаковцев, можно было легко сделать вывод, насколько они гордятся своим вузом и выбранной профессией. Тем более, что старшекурсники уже вполне могли об этом рассуждать, ведь у многих за плечами первая плавательная практика. Будущие судоводители специально на эту тему подготовили презентации, благодаря чему можно было окунуться в быт моряка и особенности работы на море.

Не только судоводители делились впечатлениями, курсанты всех специальностей факультета, а это и программисты, и радиоэлектроники, приглашали к себе, обрисовывая перспективы и наиболее важные моменты предстоящей учебы.

Большой интерес вызвали две новые специальности «Информационная безопасность» и «Мехатроника и робототехника», гости спрашивали, где в дальнейшем ребята смогут проходить практику, и где трудоустроиться. Была возможно пообщаться и с руководством факультета лично, чем многие воспользовались.

Анатолий Попов, декан ФЭВТиСВ, доктор технических наук, профессор: «Родителей интересует сложно ли учиться, многие ли отчисляются после первого курса, как ребята обеспечены практикой. Мы сразу предупредили, что все потенциальные работодатели обращают внимание на средний балл в зачетке и хорошее знание английского языка. А все эти факторы зависят исключительно от усердия будущих первокурсников. Ничего невозможного нет. Нынешние старшекурсники сегодня много об этом говорили».

Что же касается материально-технической базы, то у всех, кто 2 декабря побывал в Государственном морском университете имени адмирала Федора Федоровича Ушакова, была возможно убедиться в том, что она суперсовременная.

Гости прошли с экскурсией по новому корпусу Юг, постояли у штурвала на тренажерах МТЦ, увидели, как спускается на воду шлюпка в БУТЦе, много спрашивали о строящемся Технопарке, побывали в кубриках, прогулялись по территории. Словом, могли сами сделать выводы, что не ошиблись с выбором учебного заведения. По их словам, теперь они удвоят усилия, чтобы получить максимальные баллы на ЕГЭ, уж очень хочется стать частью большой семьи Ушаковки.

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

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