«Калашников» увеличивает производство и капремонт станочного оборудования

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Концерн «Калашников» выполнил с опережением обязательства по контракту на изготовление высокоточных шпинделей, заключенному с крупным российским холдингом. Партия в количестве 26 штук успешно сдана дивизионом станкостроения. Производство шпинделей, которые являются критичными деталями для отечественной промышленности, ижевский завод освоил в этом году. Пакет контрактов на следующий год говорит о значительном увеличении спроса на гражданскую продукцию концерна: объем станкостроительного производства предприятия в 2024 году вырастет в два раза к уровню 2023 года.

Нынешний год принес концерну первые доходные договоры на проектирование, изготовление и поставку шарико-винтовых передач. Дополнительно был запущен новый участок по капитальному ремонту и модернизации оборудования с числовым программным управлением, успешно сдана первая партия из пяти станков. Заключены договоры на ремонт штамповой оснастки на гибридном станке IZH-600.

Острым остается вопрос набора персонала при увеличении плана производства, эту задачу «Калашников» начинает самостоятельно решать с помощью обучения кадров в собственной школе производственного обучения.

Сегодня предприятие — единственный официальный производитель высокоточных универсальных станков серии 250 ИТВМ, в том числе моделей с ЧПУ, на территории Российской Федерации.

Сообщение подготовлено совместно с камрадом Jorjio774

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