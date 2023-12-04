В Ростовской области НЭВЗ модернизировал производство

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На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») с начала года инвестиции в новое оборудование превысили 3,5 млрд рублей.

В рамках инвестиционной программы с января по ноябрь 2023 года в цехах завода было установлено 11 единиц нового оборудования.

Так, в ноябре на предприятие ввели в эксплуатацию новый станок, на котором будет осуществляться высокоточная обработка и изготовление элементов локомотивной тележки и колесных пар грузовых электровозов семейства «Ермак».

Станок производит обработку крупногабаритных деталей и узлов благодаря увеличенным габаритам рабочего стола. Он оснащен линейными шариковыми направляющими качения, которые позволяют выполнять перемещения по осям с высокой скоростью и обрабатывать поверхности, находящиеся в разных плоскостях.

Высокопроизводительный силовой шпиндель гарантирует одновременно повышенную точность обработки и стабильность качества продукции, а также минимизацию вибраций и шума при работе станка.

В декабре на заводе запланирована установка еще одного станка.

Реализация мероприятий в рамках технического перевооружения позволит предприятию перейти на самые современные технологии и качественно новый уровень производства.

За 10 месяцев 2023 года Новочеркасский электровозостроительный завод изготовил 151 локомотив разной составности. Всего с начала года завод изготовил 424 секции, что на 16 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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