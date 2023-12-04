«Корабелка» передала заказчикам очередную партию установок прямого лазерного выращивания

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Институт лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ) Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) передал заказчикам четыре установки прямого лазерного выращивания (ПЛВ) «ИЛИСТ». Об этом говорится в сообщении университета от 4 декабря.

По данным «Корабелки», в Псковский государственный университет была передана установка ПЛВ «ИЛИСТ-М», разработанная в рамках программы развития «Приоритет-2030». Ее основное предназначение — обучение и проведение исследований на базе университетов, в том числе входящих в состав Национальной сети технологических центров. Аналогичные установки ранее были поставлены в Технологический университет г. Королева, Пермский Политех и Самарский университет.

Кроме того, две установки «ИЛИСТ-XL» отправлены на предприятия АО «ОДК». Машина может выращивать детали весом до 1200 кг, диаметром 2,2 м и высотой 60 см.

Помимо этого, ООО «Русатом — Аддитивные технологии» (входит в госкорпорацию «Росатом») передана установка «ИЛИСТ-2XL». Это один из самых больших российских 3D-принтеров. Он позволяет изготавливать изделия с максимальным весом до 4000 кг, диаметром 2,2 м и высотой 1 м с заданными прочностными характеристиками при высокой производительности. Ещё одним преимуществом является возможность изготовления биметаллических и композитных изделий из нескольких марок металлических порошков с различными свойствами.

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