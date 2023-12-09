Аэропорт «Эльга» введён в эксплуатацию

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Новый аэродром «Эльга» принял уже второй рейс авиакомпании «Якутия» из Якутска, сообщает пресс-служба авиакомпании. Расстояние от Якутска до Эльги — 740 км. Полёт занял 1 час 50 минут. Самолёт благополучно приземлился на новую, недавно открытую посадочную площадку «Эльга». На этом рейсе по маршруту Якутск — Эльга — Якутск авиакомпания перевезла первых 40 пассажиров — сотрудников Эльгинского угольного комплекса.

4 декабря на Эльгинское угольное месторождение впервые в истории доставили грузы с помощью тяжёлых транспортных самолётов. Два рейса были выполнены самолётами ИЛ-76. Воздушные судна могут перевозить 40-60 тонн груза на расстояния до 4000 км.

Эльгинское месторождение коксующегося угля крупнейшее в России. Его запасы более 2 млрд тонн. Именно оттуда строится знаменитая Тихоокеанская железная дорога. Тоже частная. Оно расположено на юго-востоке Якутии, в 415 км от города Нерюнгри, где находится ближайший аэропорт, и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали.

Строительство аэровокзала обойдётся в 6 млрд рублей. В планах разрабатывающего месторождение компании «Эльгауголь» и создание собственной авиакомпании для доставки вахтовиков.

Пока аэродром «Эльга» — это взлётно-посадочная полоса длиной 2,2 км с перроном для воздушных судов, метеоплощадкой, светосигнальным оборудованием и рядом дополнительных сооружений

Кстати, посадочная площадка аэропорта «Эльга» признана эталонным авиапроектом. В Главгосэкспертизе РФ его отметили среди всех проектов, получивших заключение за последние 2-3 года, как наиболее проработанный. Несмотря на сложные инженерно-геологические и климатические условия у экспертов практически не было замечаний.

В августе 2023 года ведомство выдало положительное заключение на проектно-сметную документацию строительства аэропорта «Эльга», который войдёт в состав инфраструктуры Эльгинского угольного комплекса.

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