В Бийске открылось креативное пространство «Место для молодежи»

© rodina-biysk.ru

Новое современное креативное пространство «Место для молодежи» открылось в Бийске у Дома технического творчества им. Я. Ф. Савченко (планетарий).

Площадка открылась благодаря победе Алтайского края во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых» Федерального агентства по делам молодежи.

Город Бийск получил федеральную субсидию в рамках программы «Регион для молодых» в размере 50 917574,98, а общий размер субсидий, направленных на реализацию проекта составил 51 428 863,62 рублей. За счет данных средств было проведено благоустройство территории, сделана парковка, зона отдыха, созданы условия для маломобильных групп населения, установлено современное звуковое и световое оборудование, светодиодный экран.

Более 300 участников сегодняшнего мероприятия познакомились с направлениями деятельности Молодёжного центра «Родина». Представители молодежных движений, творческая молодежь, юнармейцы, бойцы ССО узнали о возможностях современной площадки «Место для молодежи».

Молодёжный центр «Родина» познакомил всех гостей и участников с проектом «Место для молодежи», креативными идеями и мероприятиями в рамках данного проекта.

© rodina-biysk.ru

Фото: пресс-служба Росмолодежи © rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

© rodina-biysk.ru

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-88858103&id=456239552&hash=f247de585e1c28f6

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