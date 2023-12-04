Невинномысский молочный комбинат расширил производство

© www.nevworker.ru

Первый резидент ТОСЭР «Невинномысск» «Казьминский молочный комбинат» получил поддержку Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

Благодаря этому предприятие провело модернизацию и расширило ассортимент. Кроме того завод достиг показателя в 100 тонн готовой продукции в день. Данная продукция поставляется в торговые сети, детские сады и школы Ставрополья.

Казьминский молочный комбинат также производит сыр, творог, масло, молоко, йогурты с разными вкусами. Завод активно пользуется господдержкой и льготным кредитованием. Например, в текущем году на привлеченные средства смонтировали новое оборудование для изготовления творога. Благодаря этому производство этого продукта будет увеличено.Помимо этого, была установлена новая линия розлива в ПЭТ-бутылку в формате 270 г. ассортимент пополнился линейкой питьевых йогуртов с несколькими вкусами.

Казьминский молочный комбинат зарегистрирован в системе «Честный знак», поэтому он получил субсидии на возмещение расходов на оборудование по маркировке в 2023 году. К слову, такие субсидии получили всего пять молокоперерабатывающих предприятий.

Один из основателей предприятия Алексей Сагал подчеркнул, что завод регулярно совершенствуем техническую составляющую и применяет лучшие мировые наработки, а в производстве используется только лучшее натуральное сырье с собственных ферм. Также он рассказал, что в 2023 году комбинат планирует расширить ассортимент продукции и выйти на показатели 125 тонн в сутки.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.