«Казьминский молочный комбинат» запустил производство готовой еды в Невинномысске
Предприятие вложило 200 млн руб. в высокотехнологичную «Фабрику готовой еды». Проект создал 32 рабочих места для местных жителей.
Компания производит блинчики, сырники, творожную запеканку и оладьи. В 2026 году комбинат планирует выпускать готовые вторые блюда, сэндвичи и сэндвич-роллы.
«Казьминский молочный комбинат» в 2018 году стал первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске. Тогда в его создание было вложено 750 млн рублей, из которых 150 млн рублей — это собственные средства инвесторов, 600 млн рублей — кредит Сбербанка.
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Казьминский молочный комбинат» было зарегистрировано в 2014 году в городе Невинномысске как производитель молока и молочной продукции. Уставный капитал комбината разделен между четырьмя ставропольскими сельхозпредприятиями: ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева» (45%), СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (34%), «Ставропольагросоюз» (16%), СПК колхоз «Полярная звезда» (5%).
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0