Лебединский ГОК наращивает мощности по выпуску железорудного концентрата

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Компания «Металлоинвест» инвестировала 2 млрд рублей с НДС в модернизацию 9-й технологической секции обогатительной фабрики Лебединского горно-обогатительного комбината.

ЛГОК сможет выпускать дополнительно до 250 тыс. тонн высококачественного концентрата в год, благодаря производительному оборудованию и новым технологическим решениям.

«Металлоинвест продолжает реализацию запланированных инвестиционных проектов и укрепляет позиции ведущего поставщика железорудной и металлизованной продукции, — отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. — Наращивание мощностей по производству концентрата — базового элемента в производственной цепочке — закладывает фундамент для дальнейшего развития производственных мощностей и создаёт дополнительные возможности для гибкого реагирования на запросы партнёров».

«Модернизация 9-й технологической секции — пример успешного научно-технического развития: оборудование сочетает передовые российские и зарубежные решения, генеральным проектировщиком проекта выступил институт „Гипромез“, генеральным подрядчиком строительства — Рудстрой, входящие в состав Металлоинвеста», — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.

В ходе реализации проекта было заменено основное технологическое оборудование участка — сепараторы, дешламаторы. Вместо гидроциклонных установок установлены автоматизированные системы классификации, обеспечивающие увеличение выпуска продукции с требуемым гранулометрическим составом.

Производительность шаровых мельниц увеличена в результате модернизации. На рудно-галечном тракте секции дополнительно смонтирована вторая стадия грохочения и дробления.

За параметрами техпроцесса и работой оборудования следит автоматизированная система управления. В режиме онлайн она собирает и анализирует данные, сигнализирует об отклонениях, обеспечивает безопасную и стабильную работу.

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