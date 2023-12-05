Новые автобусы «Вектор NEXT 7.6» пополнили парк общественного транспорта Йошкар-Олы

Автопарк общественного транспорта Йошкар-Олы пополнили 40 автобусов «Вектор NEXT 7.6» в модификации «Доступная среда».

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Ключи от новой техники были переданы муниципальному предприятию «Троллейбусный транспорт».

Поставщик — ГК «Современные транспортные технологии».

Автобусы «Вектор NEXT 7.6» предназначены для работы на городских маршрутах и рассчитаны на перевозку до 55 человек, включая 17 стационарных посадочных мест, 3 дополнительных откидных сиденья и специальную площадку для размещения инвалидной или детской коляски. Автобусы адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров и способствуют расширению безбарьерной среды. Двустворчатая задняя дверь, отсутствие ступеней, механическая аппарель облегчают посадку и высадку всем категориям пассажиров. Функция управления пневматической задней подвеской позволяет снизить высоту пола для беспрепятственной посадки людей даже на необорудованных остановках.

За комфорт и безопасность пассажиров в «Вектор NEXT 7.6» отвечают кондиционер и климат-контроль в салоне автобуса, система безналичной оплаты, автоинформатор и электронные рейсоуказатели. Транспортное средство обладает прочным несущим кузовом вагонной компоновки, а также антиблокировочной и антипробуксовочной системами, которые делают автобус адаптированным для всесезонной эксплуатации и значительно упрощают управление на мокрых или скользких дорогах. Цифровой тахограф выполняет функцию контроля водителя для фиксации режима работы и отдыха. Автобусы также оснащены системой спутниковой навигации, которая повышает безопасность пассажирских перевозок и позволяет отслеживать местоположение транспорта.

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