Электробусы вышли на маршрут в Курске

В Курске в торжественной обстановке запустили первый в городе электробусный маршрут, по которому будут курсировать электробусы КАМАЗ.

© kamaz.ru

Десять новых электробусов КАМАЗ-6282 будут перевозить жителей Курска по маршруту № 7Э «Московская площадь — Онкологический центр».

Новый электробусный маршрут позволит пациентам онкологического диспансера, жителям Магистрального проезда быстрее добираться до центра города и усилит транспортную доступность микрорайона. Протяжённость маршрута составляет 37,8 км, интервал движения электробусов КАМАЗ — от 15 до 20 минут. Вместе с электрическим транспортом столицей Курской области закуплены три зарядные станции, две из них ультрабыстрые — время зарядки машин составит 10 мин. На конечной остановке маршрута «Онкологический центр» для межрейсовой стоянки электробусов и автобусов построена остановочно-разворотная площадка, позволяющая разместить одновременно до 10 машин большого и среднего класса. Она обустроена с учётом требований безопасности дорожного движения.

Инновационная техника КАМАЗ передана Курску по программе комплексного развития городского электрического общественного транспорта. «КАМАЗ» является активным участником этого масштабного проекта.

© kamaz.ru

© kamaz.ru

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