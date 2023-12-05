В Курской области открыт завод по производству желатина

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5 декабря в с. Черницыно Октябрьского района Курской области запущен завод по производству пищевого желатина. Планируется, что продукция предприятия покроет около 50% потребности российского рынка. До этого весь желатин в основном импортировался из-за рубежа.

Инвестиции в строительство превысили 4,4 млрд рублей.

Запуск предприятия позволил создать 100 новых рабочих мест для жителей региона. Он обеспечит порядка 420 млн рублей в год дополнительных налоговых отчислений в региональный бюджет после выхода производства на полную мощность.

К 2025 году запланирован выход на производство около 6 тыс. тонн продукции в год.

Строительство инновационного предприятия стартовало в 2021 году. Проект разработан с учётом возможности производства коллаген-пептида в будущем и увеличения производственных мощностей. Сырьё, в качестве которого используются свиные шкуры, поступает с двух собственных роботизированных мясохладобоен, одна из которых является крупнейшей в Европе мощностью 4,5 млн голов в год, что гарантирует стабильность поставки и 100% прослеживаемость.

По информации компании «Мираторг», это первое индустриальное производство желатина в России полностью из отечественного сырья. Использование глубокой переработки побочной продукции животного происхождения, такой как свиная шкурка, позволит производить до 6 тыс. т желатина в год, а также пищевой жир и кормовой протеин.

Компания «Мираторг» наладила уникальное производство, которое не только будет играть важную роль в продуктовой безопасности страны, но и показывает пример глубокой переработки сельхозпродукции и практически безотходного производства. Продукция животноводства будет перерабатываться в пищевой желатин, который будет использоваться в пищевой и медицинской промышленности.

Продукцию предприятия будут использовать в кондитерской, молочной промышленности, а также в фармацевтической отрасли, при изготовлении напитков. Как отметили в правительстве региона, по прогнозам, через два года объём потребления желатина в России составит порядка 12 тыс. тонн в год.

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник отметил, что компания не намерена на этом останавливаться и уже разрабатываются новые проекты, которые могут быть воплощены на территории региона.

https://tass.ru...f4deklr93491651

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Фото — https://46tv.ru...q3tvh8491578627

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