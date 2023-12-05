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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Курской области открыт завод по производству желатина

 © 46tv.ru

5 декабря в с. Черницыно Октябрьского района Курской области запущен завод по производству пищевого желатина. Планируется, что продукция предприятия покроет около 50% потребности российского рынка. До этого весь желатин в основном импортировался из-за рубежа.

Инвестиции в строительство превысили 4,4 млрд рублей.

Запуск предприятия позволил создать 100 новых рабочих мест для жителей региона. Он обеспечит порядка 420 млн рублей в год дополнительных налоговых отчислений в региональный бюджет после выхода производства на полную мощность.

К 2025 году запланирован выход на производство около 6 тыс. тонн продукции в год.

Строительство инновационного предприятия стартовало в 2021 году. Проект разработан с учётом возможности производства коллаген-пептида в будущем и увеличения производственных мощностей. Сырьё, в качестве которого используются свиные шкуры, поступает с двух собственных роботизированных мясохладобоен, одна из которых является крупнейшей в Европе мощностью 4,5 млн голов в год, что гарантирует стабильность поставки и 100% прослеживаемость.

По информации компании «Мираторг», это первое индустриальное производство желатина в России полностью из отечественного сырья. Использование глубокой переработки побочной продукции животного происхождения, такой как свиная шкурка, позволит производить до 6 тыс. т желатина в год, а также пищевой жир и кормовой протеин.

Компания «Мираторг» наладила уникальное производство, которое не только будет играть важную роль в продуктовой безопасности страны, но и показывает пример глубокой переработки сельхозпродукции и практически безотходного производства. Продукция животноводства будет перерабатываться в пищевой желатин, который будет использоваться в пищевой и медицинской промышленности.

Продукцию предприятия будут использовать в кондитерской, молочной промышленности, а также в фармацевтической отрасли, при изготовлении напитков. Как отметили в правительстве региона, по прогнозам, через два года объём потребления желатина в России составит порядка 12 тыс. тонн в год.

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник отметил, что компания не намерена на этом останавливаться и уже разрабатываются новые проекты, которые могут быть воплощены на территории региона.

https://tass.ru...f4deklr93491651

https://www.agr...-4-mlrd-rubley/

Фото — https://46tv.ru...q3tvh8491578627

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Источник: https://dddkursk.ru/lenta/2023/12/05/103747/?ysclid=lpsezgxov463470854

пищевая промышленность, АПХ "Мираторг", Курская область, импортозамещение
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    05.12.2317:24:06

     © miratorg.ru

    #1273150
  • Нет аватара Argonaft
    05.12.2317:39:40

    Дожили… Интересно, а раньше производили? Или у нас изначально не было этого производства?

    #1273154
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.12.2317:49:28

      Поискал. Пишут, что всё же желатин у нас делают.

      Список производств внушительный. Пожалуй исправлю сообщение.

      https://b2b-pos...tin-russia.html

      В других источниках пишут, что делают всего 100 тонн в год. Кому верить   ?

      #1273155
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.12.2317:53:34

      «В СССР было семь желатиновых заводов, а последний в России завод прекратил свое существование в середине 2000-х».

      https://www.agr...-4-mlrd-rubley/

      #1273156
    • Clausson Clausson
      05.12.2322:24:11

      До этого весь желатин в основном импортировался из-за рубежа.

      Или у нас изначально не было этого производства?

      Друзья работают в кондитерке. С их слов. Отечественный желатин всегда был и есть. Но вот качество… В общем ситуация такая, желатин который в супермаркетах продается для домашнего хозяйства — отечественный и вполне себе пойдет, а вот для производства требуется значительно более высокое качество. Отсюда и наша зависимость от импорта.

      И вот теперь:

      Продукция животноводства будет перерабатываться в пищевой желатин, который будет использоваться в пищевой и медицинской промышленности.

      Дай Бог, все у них получится и качество отечественного желатина будет «промышленным».

      Отредактировано: Clausson~22:28 05.12.23
      #1273168
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