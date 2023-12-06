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Экспорт

Россия приступила к исполнению крупного контракта на поставку сельхозпродукции в КНР

 © agroinvestor.ru

В КНР отправлены первые поезда с соевыми бобами и ячменем.

Перевозка производится в специализированных контейнерах-зерновозах, входящих в состав «сухопутного зернового флота» Группы «Новый сибирский зерновой коридор» (НСЗК). Поезда со спецконтейнерами, загруженными соевыми бобами и ячменем, отправляются в Китай с Забайкальского зернового терминала.

Проект НСЗК по созданию крупнейшего в России «сухопутного зернового флота» обеспечит единовременную перевозку до 600 тыс. тонн зерна и годовой оборот до 8 млн т. Благодаря конструктивным решениям универсальная транспортная система обеспечена 100% загрузкой в обе стороны: в Китай и другие дружественные страны поставляется зерновая продукция, в обратном направлении идет широкая номенклатура допущенных к перевозке грузов.

Контракт на поставку 70 млн тонн продукции сельского хозяйства в течение 12 лет был заключен в октябре на полях форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь». В рамках соглашения будут поставляться зерновые, зернобобовые и масличные культуры, произведённые на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

Контракт на поставку имеет особое значение для удалённых от портов регионов Сибири: проект поддержит цены и даст стимулы для производства в регионе. Дальнейшее наращивание производства будет зависеть от динамики поставок хотя бы в течение одного года: если объём выйдет на несколько миллионов тонн, то можно будет сказать, что проблема Сибири решена.

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Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets...-uvelicheniyu-proizvodstva-svininy/

экспорт, Китай
  • Нет аватара nabludatel71
    06.12.2321:11:06

    Зерна — и масличных! Причём масличные — соя и рапс — на первом месте, и с большим отрывом (на ближайшие годы как минимум). Понятно, что заголовок про 70 млн т зерна очень громкий, но не будем следовать плохой традиции СМИ.

    Вообще, несоблюдение терминологии большая проблема. Под зерном могут понимать не только зерновые культуры (так сказать, значение по умолчанию), но и зерновые, за исключением какого-то вида (например, кукурузы или крупных культур), зерно с мукой в пересчёте на зерно или даже включая ещё какую-то продукцию (Минсельхоз США, например, макароны учитывает), зерно и масличные, зерно + масличные + корма из них (у РЖД это называется зерновые грузы, но одно слово ведь удобнее), а также всяческие комбинации из них (Международный совет по зерну добавляет сою, но исключает рис).

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