Россия приступила к исполнению крупного контракта на поставку сельхозпродукции в КНР

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В КНР отправлены первые поезда с соевыми бобами и ячменем.

Перевозка производится в специализированных контейнерах-зерновозах, входящих в состав «сухопутного зернового флота» Группы «Новый сибирский зерновой коридор» (НСЗК). Поезда со спецконтейнерами, загруженными соевыми бобами и ячменем, отправляются в Китай с Забайкальского зернового терминала.

Проект НСЗК по созданию крупнейшего в России «сухопутного зернового флота» обеспечит единовременную перевозку до 600 тыс. тонн зерна и годовой оборот до 8 млн т. Благодаря конструктивным решениям универсальная транспортная система обеспечена 100% загрузкой в обе стороны: в Китай и другие дружественные страны поставляется зерновая продукция, в обратном направлении идет широкая номенклатура допущенных к перевозке грузов.

Контракт на поставку 70 млн тонн продукции сельского хозяйства в течение 12 лет был заключен в октябре на полях форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь». В рамках соглашения будут поставляться зерновые, зернобобовые и масличные культуры, произведённые на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

Контракт на поставку имеет особое значение для удалённых от портов регионов Сибири: проект поддержит цены и даст стимулы для производства в регионе. Дальнейшее наращивание производства будет зависеть от динамики поставок хотя бы в течение одного года: если объём выйдет на несколько миллионов тонн, то можно будет сказать, что проблема Сибири решена.

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