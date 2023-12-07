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Томская компания «Сибагро» на 90% заместила импорт инкубационных яиц

 © www.riatomsk.ru

В подразделении Томской птицефабрики «Сибагро», расположенном в Кемеровской области, введены в эксплуатацию все корпуса по производству инкубационных яиц. На замену зарубежному инкубационному яйцу, которое ранее закупали у Турции и Португалии, теперь приходит собственный продукт.

Ясногорское отделение птицефабрики специализируется на выращивании собственного родительского стада для производства самого важного продукта, из которого потом получается основное поголовье птицефабрики. Сегодня предприятие закрывает потребность компании в инкубационном яйце на 90%. В будущем планируется полностью отказаться от зарубежных поставок.

«В текущем году запущены все корпуса, которые были запланированы. Птица заселена своевременно. Самая главная задача сейчас — это выйти на плановые показатели по производству инкубационного яйца и выводу кондиционного молодняка», — приводятся слова начальника цеха по производству инкубационного яйца Ильдара Муслимова.

Подчеркивается, что собственное производство позволит исключить риск занесения инфекционных заболеваний через импортный материал и снизить затраты на проведение ветеринарных мероприятий.

Кемеровская площадка вошла в состав компании в 2022 году, благодаря чему на территории сельского поселения появилось около 150 новых рабочих мест. Сегодня птицефабрика состоит из 48 корпусов и вспомогательных помещений. Поголовье родительского стада насчитывает 175 500 птиц, которые производят более 5 миллионов инкубационных яиц в месяц.

В планах Томской птицефабрики на ближайший период — введение в эксплуатацию двух корпусов для содержания петухов, а также запуск нового яйцесклада и кормосклада силосного типа с весовой для комфортного кормления птиц.

https://sibagro...ionnogo-yaytsa/

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Источник: https://www.riatomsk.ru/article/202...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Томская область, Сибагро, птицеводство, импортозамещение
  • Clausson Clausson
    07.12.2315:24:58

    При СССР такой фигни не было. Яйца было навалом (его не закупали за рубежом) Эффективных кроссов (бройлеров) тоже не было, во всяком случае в товарных количествах для населения. Бройлеры были в основном венгерские (закупалось за так называемый инвалютный рубль — валюта СЭВ), и даже французские (тут уж настоящая валюта). Но валюту было принято экономить.

    Еще совсем недавно практически всё стадо кур выращивалось из импортного яйца. И более того, наши птицеводы считали это направление не выгодным для себя. А это не только вечная проблема валютных курсов. Главная проблема, что с яйцом зачастую привозились и карантинные болезни, а с ними огромные убытки российских компаний. Из-за болезней мировой рынок яйца зачастую лихорадит, цены подскакивают в разы, а потом так же стремительно падают.

    Хорошо на России заработали канадская Cuddy Farms, немецкий Kartzfehn, французская Grelier…

    Многих рисков можно избежать производя собственное яйцо. И главное, что наши производители поверили в то что это возможно и выгодно.

    ЗЫ, кстати, прямо сейчас растут цены на диетическое яйцо в магазинах. Решил разобраться насколько они сейчас дороги у нас относительно мира.

    Оказывается у нас яйца (магазинные) самые дешевые в мире. Ну разве что Бангладеш примерно на нашем уровне, разница средней цены в пару рублей не в счет.

    Яйцо в сельскохозяйственном рае Новой Зеландии — 530₽ за десяток.

    Украина, где яйца (до майдана как минимум) были примерно в два раза дешевле чем в России сегодня — 180₽ за десяток. Казахстан примерно столько же.

    США — 230₽, Латвия — 310₽, Франция — 370₽, Южная Корея — 420₽

    В общем в мире омлетик сделать не дешевое удовольствие.

    Отредактировано: Clausson~15:35 07.12.23
    #1273339
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