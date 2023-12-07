Томская компания «Сибагро» на 90% заместила импорт инкубационных яиц

© www.riatomsk.ru

В подразделении Томской птицефабрики «Сибагро», расположенном в Кемеровской области, введены в эксплуатацию все корпуса по производству инкубационных яиц. На замену зарубежному инкубационному яйцу, которое ранее закупали у Турции и Португалии, теперь приходит собственный продукт.

Ясногорское отделение птицефабрики специализируется на выращивании собственного родительского стада для производства самого важного продукта, из которого потом получается основное поголовье птицефабрики. Сегодня предприятие закрывает потребность компании в инкубационном яйце на 90%. В будущем планируется полностью отказаться от зарубежных поставок.

«В текущем году запущены все корпуса, которые были запланированы. Птица заселена своевременно. Самая главная задача сейчас — это выйти на плановые показатели по производству инкубационного яйца и выводу кондиционного молодняка», — приводятся слова начальника цеха по производству инкубационного яйца Ильдара Муслимова.

Подчеркивается, что собственное производство позволит исключить риск занесения инфекционных заболеваний через импортный материал и снизить затраты на проведение ветеринарных мероприятий.

Кемеровская площадка вошла в состав компании в 2022 году, благодаря чему на территории сельского поселения появилось около 150 новых рабочих мест. Сегодня птицефабрика состоит из 48 корпусов и вспомогательных помещений. Поголовье родительского стада насчитывает 175 500 птиц, которые производят более 5 миллионов инкубационных яиц в месяц.

В планах Томской птицефабрики на ближайший период — введение в эксплуатацию двух корпусов для содержания петухов, а также запуск нового яйцесклада и кормосклада силосного типа с весовой для комфортного кормления птиц.

https://sibagro...ionnogo-yaytsa/

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.