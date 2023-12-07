Больницы Кузбасса получили новые автомобили скорой помощи

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Медицинские учреждения Кузбасса получили 10 новых машин скорой помощи. Автомобили «ГАЗель Некст» передали больницам региона. На приобретение скорых из бюджета области выделили 60 млн рублей.

Шесть автомобилей вручили медикам Кузбасской клинической станции скорой помощи, две машины отправились на Юргинскую станцию скорой помощи, по одной «ГАЗели» передали в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и в Осинниковскую горбольницу. Автомобили оборудованы всей необходимой техникой для оказания экстренной помощи, в том числе детям от года.

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