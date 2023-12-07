В Тверской области открылось современное производство и появились новые рабочие места

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В среду, 6 декабря, на территории промышленной площадки «Раслово» под Тверью состоялось торжественное открытие производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций ООО «Фасад Технолоджис» — дочернего предприятия турецкого строительного холдинга «Metal Yapi».

В «Раслово» построен завод производственной мощностью 100 тысяч квадратных метров изделий. При реализации проекта было создано более 120 рабочих мест. Со стороны региона оказано содействие в обустройстве инженерной и транспортной инфраструктуры.

Продукция «Фасад Технолоджис» используется в «Москве-Сити», аэропорту «Шереметьево» и других крупных российских площадках.

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