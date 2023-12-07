Запорожская область получила первые 28 мусоровозов отечественного производства

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Партия из 28 мусоровозов поступила в Запорожскую область в рамках реализации плана экономического развития региона. Всего до 2025 года регион получит 138 единиц специальной техники.

Директор МУП «Чистота» Владимир Высоцкий отметил, что преимущество новых автомобилей в том, что они российского производства. «Проблем с запчастями не будет, — сказал Высоцкий. — По удобству они намного лучше, в них есть и кондиционеры, и отопители, и система гидравлики сложена так, что работать людям будет удобно», — сказал он.

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