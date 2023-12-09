Воронежский «Молвест» запустил две производственные линии и экспериментальный цех

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Компания «Молвест» запустила на молочном комбинате «Воронежский» в 2023 году две новые производственные линии с инвестициями 475 млн рублей.

Первая — ультрачистая линия по розливу молока в пластиковые бутылки мощностью 2 тыс. тонн молока в месяц

— При минимально следящей обработке мы разливаем в ультрачистых условиях. Это дает возможность поднять сроки реализации до трех недель, не используя при этом никаких консервантов. Подобный способ расширит географию поставок и на юг, и в Москву, и Санкт-Петербург, — отметил генеральный директор компании-производителя Анатолий Лосев.

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Вторая — линия по производству питьевого йогурта, которая обеспечит выпуск 1, 8 тыс. тонн йогурта в месяц

В 2022 году «Тетра Пак» ушел из России, и работа молочных комбинатов повисла на волоске. Продукцию просто не во что стало разливать. Эта, казалось бы, пустяшная проблема на полтора года выбила йогурты «Вкуснотеево» с прилавков магазинов. Однако воронежский молочный комбинат не опустил рук. Решили ни на кого больше не рассчитывать: сами изобрели упаковку (она, кстати, оригинальная и очень удобная), потом ее сделали, заменили конвейерные линии, приспособив под новый вид упаковки. На все это ушло полтора года. И вот 30 ноября йогурты в обновленных упаковках поступили в воронежские супермаркеты.

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Также компания создала экспериментально-научный цех по разработке сухих ингредиентов совместно с Воронежским государственным университетом инженерных технологий.

В цехе опытным путем создаются варианты новой продукции. У пытливых студентов есть шанс проявить себя и создать что-то новое. Сложные продукты создают из молока и сыворотки благодаря инновационным технологиям.

В проект вложили более 200 млн рублей.

— Здесь представлены те молочные ингредиенты, которые мы уже получили в условиях нашего пилотного цеха. В дальнейшем эти технологии будут использованы в различных сферах пищевой отрасли. В том числе в производстве заменителей грудного молока, в лечебном и спортивном питании, — рассказывала на презентации главный технолог компании «Молвест» Елена Мельникова.

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