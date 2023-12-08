Петербургская компания открыла импортозамещающее производство лазерных роботизированных комплексов

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Петербургская компания «ТД «Гефест» открыла новое импортозамещающее производство многофункциональных лазерных роботизированных комплексов под маркой SEKIRUS. Комплексы с числовым программным управлением предназначены для лазерной сварки, наплавки, резки и очистки металла.

Общие инвестиции в проект составили 106 млн рублей, из которых 51 млн рублей предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«Льготное финансирование от Фонда развития промышленности позволило нам открыть новый производственный цех и увеличить штат инженеров. Новый роботизированный комплекс разработан инженерами компании и может работать со скоростью до 5 раз быстрее, чем при традиционной сварке, при этом работая круглосуточно и с одинаковым качеством сварных соединений», — рассказал генеральный директор ООО «ТД «Гефест» Андрей Гринев.

По данным компании, отечественные производители занимают менее 5% российского рынка роботизированных комплексов для лазерной сварки, резки, наплавки и очистки металлов. Предприятие после выхода на проектную мощность сможет выпускать до 36 комплексов в год и намерено занять до 9% рынка, частично потеснив импорт.

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Среди преимуществ новых лазерных комплексов — простота эксплуатации, минимальная деформация металла при сварке, красивый прочный сварочный шов и минимальное количество расходных материалов. Волоконный лазер стабилен в работе и экономически выгоден, при этом не требует сложного технического обслуживания. Один из важных элементов роботизированного комплекса — чиллер, т. е. система охлаждения элементов лазерного источника, который разработан специалистами компании «ТД «Гефест» и запатентован.

Лазерными комплексами SEKIRUS управляют контроллеры, при создании которых инженеры компании предусмотрели возможность интеграции с большинством средств автоматизации любых производителей — промышленными и коллаборативными роботами, различными манипуляторами, позиционерами, вращателями с ЧПУ и без него. Универсальность контроллера позволяет использовать комплекс для лазерной наплавки с использованием порошка или проволоки, лазерной резки, гибридной (дуговой полуавтомат и лазер) и лазерной сварки.

Основные покупатели роботизированных комплексов — предприятия автомобилестроения, приборостроения, машиностроения и атомной промышленности, производители медицинского и лабораторного оборудования, оборудования для пищевой промышленности, упаковочного оборудования, а также компании, занятые в сферах строительства и благоустройства городской среды.

В ходе реализации проекта создано 40 новых высокопроизводительных рабочих мест.

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