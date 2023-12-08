На Амурском ГПЗ введена в эксплуатацию третья технологическая линия

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«Газпром» запустил в работу третью по счёту технологическую линию Амурского ГПЗ (всего на заводе предусмотрено шесть линий).

«Отмечено, что в настоящее время на Амурском ГПЗ работают и обеспечивают выпуск товарной продукции три технологические линии», — говорится в сообщении компании.

Сооружение завода продолжается. Текущий статус реализации проекта — 90,84%. На четвёртой технологической линии идёт подготовка к началу пусконаладки, на пятой и шестой линиях — строительно-монтажные работы.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по «Силе Сибири».

При проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией Linde оборудовании произошли одинаковые утечки газа с возгоранием: на второй технологической линии в октябре 2021-го, на первой — в январе 2022 года. Спустя три месяца после второго пожара, в марте Linde заявила о приостановке проектов в России.

В конце лета 2023 года «Газпром» запустил в эксплуатацию две линии: № 1 (восстановлена после пожара) и № 3 (новая). Теперь компания сообщила о запуске линии № 2, которая сильнее всего была повреждена огнем.

Одновременно «Газпром» продолжает строительство инфраструктуры жилого микрорайона в г. Свободном для работников Амурского ГПЗ и их семей. До конца года еще 250 семей смогут заселиться в новые дома.

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