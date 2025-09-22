В Благовещенске заработал новый комплекс по производству дигидрокверцетина
Компания «Аметис» объявила о вводе в эксплуатацию нового комплекса по глубокой переработке древесины даурской лиственницы для производства дигидрокверцетина и арабинога.
Проект реализован с объемом инвестиций более 400 млн рублей.
В новом цеху планируется производить 21 тонну дигидрокверцетина ежегодно.
Продукция поставляется в 30 стран мира, включая США, Японию и Китай. Проект реализован при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока. Новый цех оснащен современными системами безопасности, включая автоматическое пожаротушение и 32 системы вентиляции. На предприятии создано 46 новых рабочих мест.
Как сообщил председатель совета директоров компании Сергей Лашин, новый цех оснащен шестью реакторами и уникальным оборудованием, созданным специально для предприятия. «За 22 года мы прошли большой путь модернизации. Нас просят не снижать объемы производства — запросы с каждым годом растут», — отметил он. Предприятие, являющееся мировым лидером по производству дигидрокверцетина и занимающее второе место по выпуску арабиногалактана, теперь сможет увеличить ежегодный выпуск продукции до 155 тонн.
Дигидрокверцетин и арабиногалактан применяют для создания лекарственных препаратов и БАД, в пищевой промышленности и косметической отрасли, в питании сельскохозяйственных животных и растениеводстве, а также в нефтехимии. Особенностью производства является его безотходность — компания использует только комлевую часть дерева (пеньки после вырубки), где содержится максимальное количество полезных веществ.
«Мы выжимаем из древесины по максимуму все полезные вещества, на 120%! Мы коммерциализировали много продуктов из лиственницы — это косметическое масло и смола, экстракт коры, чага, арабиногалактан и дигидрокверцетин, кормовые добавки „Экостимул-2“, „Экостимул-1“ (клетчатка), фирменные БАДы. На данный момент компания на основе собственных экстрактов выпускает 21 вид БАД различной направленности, и в прошлом месяце выпустила три новинки», — рассказал Сергей Лашин.
